Brooklyn Nets başantrenörü Jordi Fernandez, guardı Ben Simmons'ın "maç başına 10 şut atmasını" istediğini söyledi.



Fernandez, Simmons'ı hücumda daha agresif olmaya çağırdı ve maçlarda daha fazla şut atabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu belirtti:



"Daha fazla şut atmasını istiyorum. Onun için hedefim maç başına 10 şut. O noktaya ulaşmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Henüz ulaşamadı ama yapabileceğini biliyorum. Soksun ya da kaçırsın, umurumda değil. Sadece attığını görmek istiyorum. Bunu yapabilecek kapasitede bir oyuncu olduğu kesin."



Simmons, en son forma giydiği Pazar günkü 106-92'lik Detroit Pistons mağlubiyetinde yalnızca dört şut denemiş ve bunlardan ikisinde isabeti bulmuştu. Nets guardı karşılaşmada ayrıca altı ribaund ve asist kaydederken, üç de top kaybı yapmıştı.



28 yaşındaki oyuncu, bu sezon oynadığı altı maçta ortalama 4.3 şut deniyor ve bu miktar, kariyerinde tüm sezon boyunca ulaştığı en düşük miktarı temsil ediyor. Nets guardı, 2024-25 sezonunun başlangıcından bu yana hiçbir maçta beşten fazla şut denememişti.



Simmons bu süreçte, düşük şut miktarına rağmen pota altında hala etkili bir skorer olmayı sürdürdü ve denemelerinin %61,5'ini sayıya çevirdi.



