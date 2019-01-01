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Nets, koçluk danışmanı olarak Clifford'ı işe aldı

Brooklyn Nets'in, başantrenör Steve Nash ve koçluk ekibine danışman olmak üzere Steve Clifford'ı işe aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, başantrenör Steve Nash ve koçluk ekibine danışman olmak üzere Steve Clifford'ı işe aldığı bildirildi.

Charlotte Hornets ve Orlando Magic'in eski başantrenörü olan Clifford, altı yıllık bir aradan sonra Magic'in 2019'da playofflara dönmesine yardımcı olmuştu.

Orlando ve Clifford, 2020-21 sezonundan sonra takım yeniden yapılanmaya başlarken karşılıklı olarak yollarını ayırma konusunda anlaşmışlardı.

Bir başantrenör olarak sekiz yıl içinde Clifford, takımlarını dört kez playofflara götürmüştü. Yeni rolünde ise sezon boyunca aralıklı olarak Nets'e katılması bekleniyor.

59 yaşındaki koçun gelecekte başantrenörlük işine geri dönmek isteyeceğine inanılıyor.


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