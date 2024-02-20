Brooklyn Nets'in başantrenör Jacque Vaughn'un işine son verdiği bildirildi.



Vaughn, Steve Nash'in 2022-23 sezonunun yedinci maçında gönderilmesi üzerine Nets'in başantrenörü olarak işe alınmıştı.



Nets'te geçirdiği iki kısmi sezonda Vaughn, 64-65'lik bir seri yakalamış, fakat Brooklyn ekibi 2023 playofflarının ilk turunda Boston Celtics tarafından süpürülmüştü.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Vaughn'un Brooklyn'deki koçluk kariyerinde bardağı taşıran son damlanın, All-Star arasından önceki son maçta Boston'a karşı alınan 50 sayı farklı mağlubiyet olduğunu söyledi. Maçın ardından birçok Nets oyuncusunun takımın sezonun geri kalanında yaklaşımını ve nereye gittiğini sorguladığı bildirildi.



Nets'in, boşta kalan pozisyona ise yardımcı koç Kevin Ollie'yi geçici başantrenör olarak terfi ettirdiği kaydedildi.



Nets'e bu sezon yardımcı antrenör olarak katılmış olan Ollie, 2014 yılında UConn ile kolej şampiyonluğu kazanmış ve son yıllarda birkaç kez başka takımlar için başantrenör adayı olmuştu.





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