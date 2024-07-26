Nets, Kilian Hayes'i tek yıllık kontratla kadrosuna kattı

Brooklyn Nets, The Athletic'ten Shams Charania'nın haberine göre serbest oyuncu Killian Hayes ile bir yıllık anlaşma imzaladı.



2020 NBA Draftı'nda 7. sıradan seçilen Fransız uyruklu ABD'li oyuncu, NBA'deki döneminden önce yurtdışında oynuyordu.



22 yaşındaki oyuncu, dikiş tutturamadığı Detroit Pistons'da geçirdiği üç buçuk sezonun ardından geçtiğimiz Şubat ayında serbest bırakılmış ve sezonun geri kalanında sözleşmesiz kalmıştı.



Hayes, 145'inde ilk beş başladığı toplam 210 karşılaşmada maç başına 8,1 sayı, 2,9 ribaund ve 5,2 asistlik kariyer ortalamalarına sahip.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU