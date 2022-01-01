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Nets, Joe Harris için takas arıyor

Brooklyn Nets'in, guard oyuncusu Joe Harris için takas olanaklarını araştırdığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, guard oyuncusu Joe Harris için takas olanaklarını araştırdığı iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst, Nets'in, ayak bileği ameliyatı sebebiyle geçtiğimiz Kasım ayından beri kadro dışı olan Harris'i takas etmeye baktığını bildirildi.

30 yaşındaki oyuncunun Ocak ayında dönmesi planlanmış olsa da, parkelere dönüşü yakın görünmüyor.

2020 sezonunda Nets ile dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamış olan Harris, bu sezon 14 maçta 30.2 dakika sahada kalarak %46.6 üçlük isabeti ile 11.3 sayı ortalaması yakalamıştı.


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