Nets, Joe Harris'i takaslamaya açık!

Brooklyn Nets'in keskin şutörü Joe Harris'i takas etmek için görüşmelere açık olduğu iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Nets, Kyrie Irving'in geri dönüş söylentileri arasında Harris'i, daha güçlü parçalar elde etmek adına olası bir varlık olarak sunmaya hazırlanıyor.



Brooklyn yönetiminin bakış açısına göre ligde, Harris'in karşılığında kaliteli bir varlık alınabileceğine yaygın olarak inanılıyor:



"Kaynakların Bleacher Report'a verdiği demece göre Brooklyn, Irving için takas senaryolarını tartışmaya açık olsa da, gelen telefonların hiçbiri kayda değer bir ilgi uyandırmadı.



Ancak lig kaynaklarına göre Brooklyn, kendisi için yüklü bir karşılık gerekeceğini düşündüğünü Joe Harris üzerine tartışmak için şaşırtıcı bir şekilde isteklilik gösteriyor."



Sol ayak bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle şu anda kadroda olmayan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yüzde 45'lik şut isabetiyle 11.3 sayı ve 4.0 ribaund ortalamalarına sahip.



