Brooklyn Nets'in, Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine ile ilgilenme ihtimalinin düşük olduğu iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'ın raporuna göre Nets'in, LaVine'i takas etme eğiliminde olmadığı bildirildi.



Yalnızca Mikal Bridges ve Cam Johnson'ın 2025 yazında garantili sözleşmeleri varken, LaVine'ın en az 2025-26 sezonuna kadar sözleşme imzalamış olması nedeniyle Nets'in bir anlaşma yapmasının pek mümkün gözükmediği kaydedildi.



Bulls'un bu süreçte LaVine ile ilgili takas seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği belirtilmişti.





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