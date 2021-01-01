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Nets'in sahibi Tsai: "Kyrie'nin katılım göstermesini umuyorum!"

Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai, takımın süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısıyla ilgili durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in sahibi Joe Tsai, takımın süperstarı Kyrie Irving'in KOVID-19 aşısıyla ilgili durumu hakkında konuştu.

Irving, New York City'nin KOVID-19 yönetmeliği nedeniyle geçtiğimiz Pazartesi günü Medya Günü'ne uzaktan katılmak zorunda kalmıştı ve aşı olmaması durumunda, Nets için iç saha maçlarında oynayamayacak.

Tsai, New York Post'tan Brian Lewis'e, Irving'in önümüzdeki sezon tüm maçlara katılabilmesini sağlayacak kararı eninde sonunda vereceğini umduğunu söyledi:

"Kyrie bundan bir tür kişisel tercih meselesi olarak bahsediyor ve buna saygı duyuyorum. Ama hiç kimse bu yılki hedefimizin ne olduğunu unutmamalı. Bu yılki hedefimiz nedir? Çok açık; şampiyonluk kazanmak.

Ve bir şampiyonluk takımında herkesin aynı yönde ilerlemesi gerekir. Bu yüzden Kyrie'nin önümüzdeki sezonda takım arkadaşlarına tam anlamıyla katılım göstermesini ve birlikte şampiyonluğu kazanmasını umuyorum."

28 yaşındaki oyuncu, medya gününde iç saha maçlarında oynamayacağı durumu kendisine sorulduğunda, aşı durumuyla ilgili taraftarlardan ve medya üyelerinden mahremiyet talebinde bulunmuştu.


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