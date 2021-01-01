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Nets'in büyük üçlüsü, uzun aradan sonra bu gece bir araya gelebilir!

Brooklyn Nets'in, Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'den oluşan büyük üçlüsünün, 13 Şubat'tan bu yana ilk kez, bu gece Chicago Bulls'a karşı beraber oynamalarını beklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in, Kevin Durant, James Harden ve Kyrie Irving'den oluşan büyük üçlüsünün, 13 Şubat'tan bu yana ilk kez, bu gece Chicago Bulls'a karşı beraber oynamalarını beklediği bildirildi.

En son düzenlenen antrenmandan sonra, koç Steve Nash konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bir değişiklik olmazsa, üçü de oynayacak. Aradan çok zaman geçti. Bize, birlikte oynama ve sahada olmanın nasıl bir şey olduğunu hissetme fırsatı vermesinin dışında, herhangi bir beklentim yok."

Sezonda beraber yalnızca yedi maçta forma giyebilen Durant, Harden ve Irving'in her biri bazı sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Harden ve Irving birlikte 19 maçta, Durant ve Irving 17 maçta, Harden ve Durant ise birlikte yalnızca üç maçta oynayabilmişlerdi.


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