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Nets'in antrenman kampında 20 oyuncu yer alabilir!

Brooklyn Nets'in önümüzdeki sezon öncesi düzenleyeceği antrenman kampına 20 oyuncunun katılabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in önümüzdeki sezon öncesi düzenleyeceği antrenman kampına 20 oyuncunun katılabileceği iddia edildi.

Nets, Eylül ayı sonundaki antrenman kampı için kadrosunda şimdilik gerekenden fazla oyuncu barındırıyor olabilir.

Nets Daily'den Chris Milholen, Nets'in 28 Eylül'de San Diego'da başlayacak olan antrenman kampında 20 oyuncunun yer alabileceğini belirtti.

Brooklyn'in, 19 Ekim'de başlayacak sezon için, kadroda en fazla 15 normal kontratlı ve iki adet iki yönlü kontratlı oyuncu bulundurması gerekiyor.

Blake Griffin'i tutan ve Patty Mills'i kadrosuna katan Nets, sezon açılışında Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.


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