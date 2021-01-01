Nets, ilk hazırlık maçında Lakers'ı devirdi!

Brooklyn Nets, NBA'de 2020-21 sezonunun ilk hazırlık maçında Los Angeles Lakers'ı 123-97 mağlup etti.



Her iki takımın da yıldız oyuncularından yoksun olduğu karşılaşmada galip gelen taraf, Nets ekibi oldu.



Nets'te Cam Thomas 21 sayı ve 4 ribaund ile sahanın en skorer ismi olurken, Paul Millsap 10 sayı ve 10 ribaund ile galibiyete katkı sağladı.



Lakers tarafında Malik Monk 15 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, maçın yalnızca ilk periyodunda forma giyen Anthony Davis ise 11 dakikada 6 sayı kaydetti.



Nets böylece hazırlık maçları dönemine 1-0 ile başlarken, Lakers 0-1 geri düşmüş oldu.



