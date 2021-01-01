Nets, Harden ve Kyrie'nin kontratlarını yakında uzatmaya niyetli!

Brooklyn Nets'in, yıldız oyuncuları James Harden ve Kyrie Irving'in kontratlarını önümüzdeki haftalarda uzatmayı umduğu bildirildi.



Nets genel menajeri Sean Marks, Harden ve Irving'in kontrat durumları hakkında şunları söyledi:



"İkisiyle de oldukça olumlu görüşmeler yapmıştık ve bana kalırsa bu tarz işleri, aile üyeleri olsun, başkaları olsun, yüz yüze yapmak her zaman daha iyidir. Yaz döneminde olduğumuz için, herkesin iş başı yapmadan önce rahatça kendine ait zamanı geçirmesinin öneminin bilincindeyiz.



Önümüzdeki iki haftalık süreçte, onlarla oturup bu tartışmaları ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Şahsen buna asla dikkat dağıtan bir şey olarak bakmamıştım. Bu adamlar bizim niyetimizin tamamen farkındalar ve onlar da geçmişte bu takımın bir parçası olmak istedikleri konusunda arzularını dile getirmişlerdi."



Hem Harden hem de Irving, kontratlarını uzatmamaları durumunda 2022'de sınırsız serbest oyuncu olacaklar. Nets, bu yaz döneminde Kevin Durant'in kontratını dört yıllığı 198 milyon dolara uzatmıştı.



