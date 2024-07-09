Brooklyn Nets genel menajeri Sean Marks, takımın yeniden yapılanmasının uzun bir süreç olmasını beklemediğini söyledi.



Mikal Bridges'i New York Knicks'e takas ederek bir yeniden yapılanma süreci başlatmış olan Nets ekibi, aynı zamanda Phoenix Suns'ın gelecekteki ilk tur draft haklarını da kendi hakkına dönüştürerek, bu sürece girme konusundaki teşviğini artırmıtşı.



Marks, takımın geleceği hakkında şunları söyledi:



"Bu yapının zaman alacağını düşünüyor muyum? Yani, bu konuda stratejik davranacağımızı düşünüyorum. Ancak bu kadar draft seçimiyle bu piyasada daha önce de yer almıştık. Yine de bunun herhangi bir şekilde aceleye getirileceğini düşünmüyorum ama uzun bir süreç olacağını da düşünmüyorum."



Nets, yakın zamanda Knicks'in 2025, 2027, 2029 ve 2031'deki ilk tur draft haklarını, 2028'de ilk tur draft hakkı değişimini, gelecek yıl Milwaukee'den bir ilk tur draft hakkını ve 2025'te de ikinci tur draft hakkını almıştı.





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