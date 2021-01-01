Nets ekibi Doumbouya'yı Rockets'a yolladı, Sumner'ı aldı!

Brooklyn Nets'in Sekou Doumbouya'yı Houston Rockets'a takas ettiği ve Indiana Pacers'tan Edmond Sumner'ı aldığı bildirildi.



The Athletic'den Shams Charania, Nets'in Doumbouya'yı ve bir ikinci tur Draft hakkını Rockets'a takas ettiğini bildirdi. Ancak ESPN'den Tim MacMahon, Houston'ın Doumbouya'yı serbest bırakmayı planladığını belirtti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Nets ayrıca, Pacers'tan Sumner ve bir 2025 ikinci tur Draft hakkını (Miami Heat aracılığıyla) aldı. Ancak Wojnarowski, Brooklyn'in planının dizindeki sakatlık nedeniyle bu sezon forma giyemeyecek olan Sumner'ı serbest bırakmak olduğunu açıkladı.



Lige Detroit Pistons'ın ilk turdan seçtiği bir oyuncu olarak giren ve ilk iki sezonunda ekibine ikincil katkı sağlayan Doumbouya, bu süreçte maç başına 5.6 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları yakalamış ve daha sonra Nets'e takas edilmişti.



