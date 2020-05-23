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Nets, Durant ve Kyrie'nin yanına Beal'ı mı istiyor?

Brooklyn Nets'in takım içinde Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ı edinmenin yollarını tartıştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in takım içinde Washington Wizards yıldızı Bradley Beal'ı edinmenin yollarını tartıştığı bildirildi.

Nets'in, önümüzdeki sezon bir şampiyonluk yarışına girmek adına Kevin Durant ve Kyrie Irving ile eşleştirmek istediği bir üçüncü yıldız aradığı belirtilmişti.

Ocak ayında Irving, medyaya "Burada büyük bir parçadan yoksun olduğumuz göze çarpıyor." ifadesini kullanmıştı.

26 yaşındaki Beal, kariyerinin en iyi istatistik sezonun geçiriyordu ve Wizards ile üç yıllığı 100 milyon dolarlık bir kontratı bulunuyor.

Beal kısa süre önce, takım son iki sezon playofflara kalamamasına rağmen, Wizards'ta emekli olmak istediğini söylemişti.


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