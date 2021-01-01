"Nets, DeAndre Jordan'ı takas etmeye bakıyor" iddiası!

Brooklyn Nets'in, hala DeAndre Jordan'ın sözleşmesini takas edecek takımlar aradığı iddia edildi.



Jordan'ın anlaşmasında iki yılı ve 20 milyon dolar alacağı bulunuyor ve Brooklyn, kendisini takas etmek veya bir miktar maaş boşluğu kazanmak için, kontratını ödeyip Jordan'ı serbest bırakma üzerinde çalışmak istiyor.



NY Post'tan Brian Lewis'e göre, "Nets, Jordan'ı takas etmek için hala elindeki bir varlıktan vazgeçebilir":



"Nets, Jordan'ı takas etmek, bir kontrat ödeme pazarlığı yapmak veya kendisiyle devam ederek ona rotasyonda bir yer için savaşma şansı sağlamak adına, hala elindeki bir varlıktan vazgeçebilir. Antrenman kampı Eylül ayının sonuna kadar başlamayacağı için, Nets'in acelesi yok."



Tecrübeli oyuncu geçtiğimiz sezon Nets ile 57 maçta forma giymiş ve maç başına 21.9 dakikada 7.5 sayı ve 7.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



Brooklyn, Landry Shamet ve Spencer Dinwiddie'yi, Draft seçimleri ve bir miktar maaş alanı karşılığında takas etmişti. Ancak, Jordan'ın sözleşmesini elden çıkarmak için elindeki herhangi bir varlığı pakete dahil etmemişti.



