Brooklyn Nets'in serbest oyuncu döneminde Cam Johnson için gelecek teklifleri karşılamaya kararlı olduğu bildirildi.



Nets, Kevin Durant'in Phoenix Suns'a takasından elde ettiği varlıklar içinde Johnson'ın, Mikal Bridges ve diğer tüm draft seçimleri kadar önemli bir parça olduğunu belirtmişti.



ESPN'den Marc Stein, Nets'in Johnson'ın bu yaz sınırlı bir serbest oyuncu olarak alacağı tüm teklifleri karşılama niyetinde olduğuna dair sinyaller gönderdiğini açıkladı. Şut atabilmesi ve 2'den 4'e kadar her pozisyonda oynayabilmesi nedeniyle Johnson, Temmuz ayında kadro boşluğu olan takımlar için ilgi çekici bir hedef olarak görülüyor.



Brooklyn ile 25 maçta Johnson, 47/37/85 şut yüzdeleriyle 16,6 sayı ve 4,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ