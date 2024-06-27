Brooklyn Nets'in, yeniden yapılanma yolunda Ben Simmons ve veteran oyuncularını takas etmeye açık olduğu iddia edildi.



Nets, Mikal Bridges'in New York Knicks'e takasının ardından yeniden yapılanma sürecini başlattı ve takas edilmesi potansiyel bir oyuncu olan Bojan Bogdanovic'i kadrosuna kattı.



HoopsHype'tan Michael Scotto, Nets'in yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olarak birkaç tecrübeli oyuncuyu içeren takasları aktif olarak değerlendirdiğini söyledi.



Cam Johnson, Dorian Finney-Smith, Bojan Bogdanovic, Dennis Schröder, Ben Simmons ve yedek pivot Day'Ron Sharpe gibi oyuncuların takas bloğunda olduğu bildirildi.



Savunma becerisi ve oyun kurma yeteneğiyle isim yapmış olan Simmons, Nets'teki ilk iki sezonunda beklentileri karşılamakta zorlanmıştı.



27 yaşındaki guard, geçtiğimiz sezon maç başına 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakalamıştı.





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