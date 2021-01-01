Nets, Alize Johnson ile çok yıllı bir kontrat yaptı!

Brooklyn Nets'in, Alize Johnson ile çok yıllı ve 4.1 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul ettiği bildirildi.



Johnson, Nets ile bu düzenli anlaşması öncesi iki kez 10 günlük sözleşme imzalamıştı. ESPN'den Adrian Wojnarowski, "Johnson'ın başka bir yerde biraz daha garantili para tercih ettiğini, ancak Nets ile rotada kalmak istediğini" bildirdi.



24 yaşındaki oyuncu, Brooklyn ile oynadığı altı maçta %65.7 şut isabeti ile 7.8 sayı ve 5.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı. Johnson, kariyerinin ilk iki sezonunu 2018 NBA Draftı'da kendisini 50'nci sıradan seçen Indiana Pacers ile geçirmişti.



Johnson, Nets'e katılmadan önce sezona, Toronto Raptors'ın G League bağlantılı takımı Raptors 905'te başlamıştı.



