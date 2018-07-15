Neto'nun menajerinden G.Saray ve F.Bahçe açıklaması!

Geçtiğimiz sezonukiralık olarak tamamlayan veilgilendiği iddia edileniçin resmi açıklama geldi.Luis Neto'nun menajeri Orçun Yücel, konu hakkında A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu."Galatasaray'a bir teklifimiz olmadı. Onlardan da bir teklif yok. Biz de basından takip ediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil""Sezon sonunda başkanlık seçimi sebebiyle transfer görüşmesi yapacak ortam yoktu. Eğer Cocu ve yeni yönetim isterse oyuncumun ilk tercihi Fenerbahçe olacaktır"