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Neto'nun menajerinden G.Saray ve F.Bahçe açıklaması!

Luis Neto'nun Türkiye temsilcisi Orçun Yücel, oyuncusuna Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Neto'nun menajerinden G.Saray ve F.Bahçe açıklaması!
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15 Temmuz 2018 23:36
Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Luis Neto için resmi açıklama geldi.

Luis Neto'nun menajeri Orçun Yücel, konu hakkında A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Luis Neto hakkında yapılan açıklamalar;

"Galatasaray'a bir teklifimiz olmadı. Onlardan da bir teklif yok. Biz de basından takip ediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil"

İLK TERCİHİ F.BAHÇE

"Sezon sonunda başkanlık seçimi sebebiyle transfer görüşmesi yapacak ortam yoktu. Eğer Cocu ve yeni yönetim isterse oyuncumun ilk tercihi Fenerbahçe olacaktır"

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