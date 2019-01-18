Neto'den Fenerbahçe yorumu: 'Bizi cehennem beklemiyor!'

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Zenit'in tecrübeli savunmacısı Luis Neto, Türkiye ve Rusya arasındaki futbol iklimini değerlendirdi ve Fenerbahçe ile karşılaşacakları turu yorumladı.
Konuşmasının başında Türkiye ve Rusya arasındaki futbol iklimini değerlendiren Portekizli futbolcu, "Rus Ligi ile Türk Ligi arasındaki en büyük fark, taraftarların duyguları. Türkiye'deki herkes futbolu seviyor, futbol bir numaralı spor. Kahvecide, sokaklarda, alışveriş merkezinde ya da herhangi bir yerde, insanlar sadece futbol konuşuyor." dedi.
"TÜRKİYE'DE HERKES 3 BÜYÜKLERİ KONUŞUYOR"
Türkiye'de herkesin 3 büyükleri konuştuğunu ancak Rusya'da bu durumun pek fazla olmadığını aktaran Neto, "Tüm İstanbul Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşuyor. Derbileri, maçları, transfer haberlerini tartışıyor. Rusya'dan Türkiye'ye gittiğimde en çok fark ettiğim farklılık bu oldu. Zenit de Rusya'nın en popüler futbol kulübü ama burada hokey, basketbol, başka şeyler de var." yorumunda bulundu.
Rusya'yı, Türkiye'den daha fazla sevdiğini ve Rusya'da kimsenin kendisine futbol sormadığını dile getiren Portekizli Milli futbolcu, "St. Petersburg'da bile bir yere gittiğimde kimse bana futbolla alakalı bir şey sormuyor. Dürüst olmak gerekirse, Rusya'yı Türkiye'den fazla seviyorum. Türkiye'deki güzel, kalabalık tribünlerde oynanan maçlar bizim ligimizde de oluyor. " ifadelerini kullandı.
Türkiye Ligi'den oynacakları maçların kolay olacağını düşündüklerinde durumun tersine döndüğünü aktaran 30 yaşındaki savunmacı, "Türkiye'de yabancı sınırı yok ve özellikle hücum hatlarında hızlı yabancı oyuncular oluyor. Puan durumuna bakıp maçın kolay olacağını düşünüyorsun ama sonunda öyle olmadığı ortaya çıkıyor." dedi.
Neto, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine işlerinin kolay olmayacağını dile getirirken, "İstanbul'da işimiz kolay olmayacak. Taraftarların desteği takımları ateşliyor. Bazen işler ters yönde de işleyebiliyor. Oyuncular baskı hissedip hatalar yapıyor. Biz bunu kendi lehimize kullanabiliriz. Rövanşın evimizde olduğunu unutmamalıyız." diyerek turu yorumladı.
"İSTANBUL'DA BİZİ CEHENNEM BEKLEMİYOR"
Zenit'in, baskıları kaldıracak düzeyde olduğunu ve İstanbul'da bir "Cehennem" beklemediklerini aktaran Neto, "Bizi İstanbul'da cehennemin beklediğini biz düşünmüyoruz, İstanbul'da oynamaya hazırız. Zenit'in harika tarihinde ziyaret ettiği çok stat var ve bu takımın oyuncuları da her türlü baskının altından da kalacak düzeyde." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.
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Konuşmasının başında Türkiye ve Rusya arasındaki futbol iklimini değerlendiren Portekizli futbolcu, "Rus Ligi ile Türk Ligi arasındaki en büyük fark, taraftarların duyguları. Türkiye'deki herkes futbolu seviyor, futbol bir numaralı spor. Kahvecide, sokaklarda, alışveriş merkezinde ya da herhangi bir yerde, insanlar sadece futbol konuşuyor." dedi.
"TÜRKİYE'DE HERKES 3 BÜYÜKLERİ KONUŞUYOR"
Türkiye'de herkesin 3 büyükleri konuştuğunu ancak Rusya'da bu durumun pek fazla olmadığını aktaran Neto, "Tüm İstanbul Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi konuşuyor. Derbileri, maçları, transfer haberlerini tartışıyor. Rusya'dan Türkiye'ye gittiğimde en çok fark ettiğim farklılık bu oldu. Zenit de Rusya'nın en popüler futbol kulübü ama burada hokey, basketbol, başka şeyler de var." yorumunda bulundu.
Rusya'yı, Türkiye'den daha fazla sevdiğini ve Rusya'da kimsenin kendisine futbol sormadığını dile getiren Portekizli Milli futbolcu, "St. Petersburg'da bile bir yere gittiğimde kimse bana futbolla alakalı bir şey sormuyor. Dürüst olmak gerekirse, Rusya'yı Türkiye'den fazla seviyorum. Türkiye'deki güzel, kalabalık tribünlerde oynanan maçlar bizim ligimizde de oluyor. " ifadelerini kullandı.
Türkiye Ligi'den oynacakları maçların kolay olacağını düşündüklerinde durumun tersine döndüğünü aktaran 30 yaşındaki savunmacı, "Türkiye'de yabancı sınırı yok ve özellikle hücum hatlarında hızlı yabancı oyuncular oluyor. Puan durumuna bakıp maçın kolay olacağını düşünüyorsun ama sonunda öyle olmadığı ortaya çıkıyor." dedi.
Neto, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine işlerinin kolay olmayacağını dile getirirken, "İstanbul'da işimiz kolay olmayacak. Taraftarların desteği takımları ateşliyor. Bazen işler ters yönde de işleyebiliyor. Oyuncular baskı hissedip hatalar yapıyor. Biz bunu kendi lehimize kullanabiliriz. Rövanşın evimizde olduğunu unutmamalıyız." diyerek turu yorumladı.
"İSTANBUL'DA BİZİ CEHENNEM BEKLEMİYOR"
Zenit'in, baskıları kaldıracak düzeyde olduğunu ve İstanbul'da bir "Cehennem" beklemediklerini aktaran Neto, "Bizi İstanbul'da cehennemin beklediğini biz düşünmüyoruz, İstanbul'da oynamaya hazırız. Zenit'in harika tarihinde ziyaret ettiği çok stat var ve bu takımın oyuncuları da her türlü baskının altından da kalacak düzeyde." dedi ve konuşmasını sonlandırdı.
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