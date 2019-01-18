Neto'den Fenerbahçe yorumu: 'Bizi cehennem beklemiyor!'

"TÜRKİYE'DE HERKES 3 BÜYÜKLERİ KONUŞUYOR"

"İSTANBUL'DA BİZİ CEHENNEM BEKLEMİYOR"

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Zenit'in tecrübeli savunmacısı Luis Neto, Türkiye ve Rusya arasındaki futbol iklimini değerlendirdi ve Fenerbahçe ile karşılaşacakları turu yorumladı.Konuşmasının başında Türkiye ve Rusya arasındaki futbol iklimini değerlendiren Portekizli futbolcu,dedi.Türkiye'de herkesin 3 büyükleri konuştuğunu ancak Rusya'da bu durumun pek fazla olmadığını aktaran Neto,yorumunda bulundu.Rusya'yı, Türkiye'den daha fazla sevdiğini ve Rusya'da kimsenin kendisine futbol sormadığını dile getiren Portekizli Milli futbolcu," ifadelerini kullandı.Türkiye Ligi'den oynacakları maçların kolay olacağını düşündüklerinde durumun tersine döndüğünü aktaran 30 yaşındaki savunmacı,dedi.Neto, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine işlerinin kolay olmayacağını dile getirirken,diyerek turu yorumladı.Zenit'in, baskıları kaldıracak düzeyde olduğunu ve İstanbul'da bir "Cehennem" beklemediklerini aktaran Neto,dedi ve konuşmasını sonlandırdı.