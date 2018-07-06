Neto'dan Dünya Kupası finali iddiası
Kiralık sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'den ayrılıp Zenit'e dönen Luis Neto, Dünya Kupası ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'deki kiralık sözleşmesi sona erip Zenit'e dönen Luis Neto, Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.
Portekizli oyuncu Luis Neto, Rusya'nın performansını değerlendirirken finalle ilgili ilginç bir iddiada bulundu.
Tecrübeli savunma oyuncusu Rusya'nın performansından mutlu olduğunu söylerken, ''Rusya'nın gösterdiği performans beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hırvatistan karşısında da bol şans biliyorum onlara'' dedi.
Rusya'nın Dünya Kupası'nda final oynayabileceğini de söyleyen Neto ''Futbolda her şey mümkün. Rusya ile Brezilya belki finalde karşı karşıya gelir'' ifadelerini kullandı.
Portekizli oyuncu Luis Neto, Rusya'nın performansını değerlendirirken finalle ilgili ilginç bir iddiada bulundu.
Tecrübeli savunma oyuncusu Rusya'nın performansından mutlu olduğunu söylerken, ''Rusya'nın gösterdiği performans beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hırvatistan karşısında da bol şans biliyorum onlara'' dedi.
Rusya'nın Dünya Kupası'nda final oynayabileceğini de söyleyen Neto ''Futbolda her şey mümkün. Rusya ile Brezilya belki finalde karşı karşıya gelir'' ifadelerini kullandı.
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