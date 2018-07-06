Neto'dan Dünya Kupası finali iddiası

'deki kiralık sözleşmesi sona erip'e dönen, Dünya Kupası hakkında açıklamalarda bulundu.Portekizli oyuncu Luis Neto, Rusya'nın performansını değerlendirirken finalle ilgili ilginç bir iddiada bulundu.Tecrübeli savunma oyuncusu Rusya'nın performansından mutlu olduğunu söylerken,dedi.Rusya'nın Dünya Kupası'nda final oynayabileceğini de söyleyen Netoifadelerini kullandı.