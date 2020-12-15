Neto'dan Chelsea'ye sevgilerle: 90+5 öpücüğü!

Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik üsrünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmada Chelsea'nin golü 49. dakikada Olivier Giroud'den geldi. Wolves'un golleri ise 66. dakikada Podence ve 90+5. dakikada Neto'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 25'e yükseltti. Wolverhampton ise 13 maç sonunda 17 puanda kaldı.
Karşılaşmada Chelsea'nin golü 49. dakikada Olivier Giroud'den geldi. Wolves'un golleri ise 66. dakikada Podence ve 90+5. dakikada Neto'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 25'e yükseltti. Wolverhampton ise 13 maç sonunda 17 puanda kaldı.