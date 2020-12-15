Neto'dan Chelsea'ye sevgilerle: 90+5 öpücüğü!

Premier Lig'de Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1 sona erdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Neto'dan Chelsea'ye sevgilerle: 90+5 öpücüğü!
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15 Aralık 2020 23:06
Premier Lig'de 13. hafta mücadelesinde Wolverhampton ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibinin 2-1'lik üsrünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmada Chelsea'nin golü 49. dakikada Olivier Giroud'den geldi. Wolves'un golleri ise 66. dakikada Podence ve 90+5. dakikada Neto'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 25'e yükseltti. Wolverhampton ise 13 maç sonunda 17 puanda kaldı.



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