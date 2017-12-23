Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Atiker Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Luis Neto, maçla ilgili "Hedeflerimiz doğrultusunda yürürken önemli bir maçtı. Kesinlikle kazanmak istiyorduk. İlk yarıda istediklerimizi yapamdık. Konyaspor bizi ikinci bölgede bekledi ve alan bırakmadılar. Pozisyonlar bulamadık. İkinci yarıya iyi başladık ama bir hata sonucu gol yedik. Bu hatalar her yerde olabilir. Mücadele ettik ve beraberliği yakaladık. Öne geçmek için de çabaladık am kazanamadığımız için mutluyuz. Üzüntü duyuyoruz ama bitmiş bir şey yok. Geriye düştüğümüz bir maçtan puan aldık. İkinci yarıda hedeflerimizin peşinden koşacağız." dedi.

Yedek kaldıktan sonra yeniden 11'de şans bulmasıyla ilgili görüşü istenen Luis Neto "Oynamadığım dönemde de kendimi hazır tutmaya çalıştım. Fırsat geldiğimde hazır olmam gerektiğini iyi biliyordum. Kafa olarak da kendimi iyi hazırladım ve bu maçta sorun yaşamadım, zorluk yaşamadım." ifadelerini kullandı.