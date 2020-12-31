Netflix'te yılbaşı akşamı neler var, ne izlenebilir? Netflix yılbaşı dizileri, Blu TV yılbaşı dizileri

NETFLİX NEDİR?













Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.



2020 GÜNCEL NETFLIX FİYAT LİSTESİ



Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.



Netflix güncel abonelik fiyat üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?



Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.



Temel üyelik: 17,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük

Standart HD: 29,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük

Özel Ultra HD: 41,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük







NETFLİX CİNAYET SÜSÜ NASIL İZLENİR?



Netflix güncel abonelik fiyatfilm izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix güncel abonelik fiyat tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 41.99 lira olarak belirlendi.



Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.



AŞK 101 DİZİSİ ÜCRETLİ Mİ? NASIL İZLEYEBİLİRİM?



Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya Netflix güncel abonelik fiyat programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...



BLU TV YILBAŞI TEMALI FİLMLER



1. Şahane Hayat / It's a Wonderful Life (1946)

2. Neşeli Hayat (2009)

3. Grinç / Dr. Seuss' how the Grinch stole Christmas (2000)

4. Kutup Ekspresi / The Polar Express (2004)

5. Gremlinler / Gremlins (1984)

6. Bir Noel Masalı / Un conte de Noël (2008)

7. Ateşkes/ Joyeux Noël (2006)

8. Evde Tek Başına/ Home Alone (1990)

9. Zor Ölüm/ Die Hard (1988)

10. Bad Santa (2003)



Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix güncel abonelik fiyat üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 17,99 TL ile 41,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok.Netflix güncel abonelik fiyatfilm izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix güncel abonelik fiyat tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 41.99 lira olarak belirlendi.Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya Netflix güncel abonelik fiyat programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...1. Şahane Hayat / It's a Wonderful Life (1946)2. Neşeli Hayat (2009)3. Grinç / Dr. Seuss' how the Grinch stole Christmas (2000)4. Kutup Ekspresi / The Polar Express (2004)5. Gremlinler / Gremlins (1984)6. Bir Noel Masalı / Un conte de Noël (2008)7. Ateşkes/ Joyeux Noël (2006)8. Evde Tek Başına/ Home Alone (1990)9. Zor Ölüm/ Die Hard (1988)10. Bad Santa (2003)

Yılbaşı dizilerini Netflix ve BluTV platformlarında bulmanız mümkün. Bu iki platformda yılbaşında izlenebilecek en güzel diziler filmler sizleri bekliyor, güzel diziler filmler izlemek için 2021 yılına girerken güzel duygularla girebilmek için film izlemeyi tercih edebilirsiniz. Tercih edeceğiniz diziler sayesinde pişman olmayacaksınız ve 2020 yılını geride bırakacaksınız. 2021 yılına girerken yılbaşında Netflix ve BluTV üzerinden diziler filmler izlenebilecek.Bunun için yapmanız gerekenler eğer yoksa Netflix abonelik ile birlikte BluTV abone ol seçenekleri olacaktır. Netflix üye ol, Netflix abone ol, Netflix abonelik ücreti, BluTV abone ol üyelik aç, BluTV abone ücreti Netflix kaç para, BluTV kaç para bakabilirsiniz.İşte izleyebileceğiniz en güzel yılbaşı filmleri:Sert karakterli, huysuz Grinç, neşeli Whoville Kasabası'nda Noel'i sekteye uğratma planları yapmaktadır. Ancak sevgi dolu küçük bir kız, onun bu fikrini değiştirebilir.Tatillerde bekâr olmaktan bıkan iki yabancı, bir yıl boyunca birbirlerine eşlik etmeyi kabul eder. Ama platonik başlayan bu ilişkide zamanla gerçek duygular filizlenir.Yanlışlıkla Noel Baba'nın kızağının kaza yapmasına neden olan iki kardeş, açık sözlü ve zeki bir Noel Baba ile birlikte Noel'i kurtarmak için tüm gece çalışır.Bu sevgi dolu hikâyede, Noel arifesinde trenle Kuzey Kutbu'nun yolunu tuttuktan sonra genç bir çocuğun bayram ruhuna olan inancı tazelenir.Bir siyasetçinin asistanı tropik bir üssün kapatılmasını sağlayarak buranın Noel geleneğini mahvetmek üzeredir. Derken iyi kalpli bir Hava Kuvvetleri pilotuna âşık olur.Noel Baba'nın son derece gizli oyuncak yapım tesisinde Noel Baba, oğlu Arthur'u çok ama çok önemli bir Noel görevini gerçekleştirmesi için görevlendirir.Noel arifesinde ailesiyle kiliseye giden Angela'nın aklına olağanüstü bir fikir gelir. Frank McCourt'un öyküsünden uyarlanan, yürekleri ısıtacak bir hikâye.Aldatan erkeklerle yaşadıkları sonu mutlu bitmeyen ilişkilerin kısır döngüsüne sıkışıp kalan Los Angeleslı Amanda ve Londralı Iris, evlerini takas etmeye karar verir.Ayakları yere basan Şikagolu bir fırıncı ve müstakbel bir prenses, birbirlerine tıpatıp benzediklerini fark ettiğinde yer değiştirmek için Noel'e yakışır bir plan yapar.Of, diğer Bufları Noel neşesiyle tanıştırmayı kendine görev edinir. Ne yazık ki bu iyi niyetli misyonu, şehri neredeyse yerle bir eder.Netflix abonelik ücreti merakı konusunda kafadaki soru işaretlerini giderici Netflix resmi olarak nasıl alınır sorusunun cevabını değerlendirdik. Bu gelişmeler ışığında detaylandırmalara bakarak siz de Netflix abonelik ücretini kesenize göre belirleyebilirsiniz. Netflix kaç para sorusuna yönelik fiyat bilgilendirmesini haberimizde bulabilirsiniz. Konuyla ilgili yapılan kaç para Netflix üyelik ne kadar bilgileri ile donatılmış haberimizde bütün detaylar bulunuyor. Ünlü dizi ve film yayın platformu Netflix nasıl izlenir konusunda bir çok cevap var. Bunlar bilgisayar, akıllı telefon, tablet, smart tv uygulaması vb. şeklinde sıralanabilir. Nasıl izleneceği ve aylık abonelik bilgilerinin yer aldığı bilgilendirme metinlerini takip ederek siz de abone olabilirsiniz. Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix hakkında tüm bilgiler...