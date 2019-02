Netflix'te Ottoman Rising dizisi ne zaman yayınlanacak? Ottoman Rising oyuncu kadrosu

Altı bölümden ulaşacağı açıklanan Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) dizisinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yapılan son açıklamalar ve detaylar...Netflix'in 'Ottoman Rising' (Osmanlı Yükseliyor) projesiyle el sıkışan Tuba Büyüküstün, 6 bölümlük belgesel dramada Fatih Sultan Mehmet'in annesi 'Mara Hatun' karakterine hayat verecek.Tuba Büyüküstün'ün dışında herhangi bir oyuncu ismi resmi olarak açıklanmadı.Netflix dizisi Ottoman Rising (Osmanlı Yükseliyor) hakkında yeni bilgiler geldi. Dizinin altı bölümden oluşacağını açıklayan Karga Seven Pictures'ın kurucu ortaklarından Emre Şahin, ana hikayenin İstanbul'un fethi olacağını söyledi.Dizinin dilinin İngilizce olacağını açıklayan Şahin, Ottoman Rising'in Çin'de gösterilmesi için de önemli bir anlaşma imzaladıklarını söyledi.Şahin, yönetmenliğini de üstleneceği diziyi daha genç, dinamik ve uluslararası bir görsel dilde yapacaklarını söylerken, dizide uluslararası bir oyuncu kadrosu olacağını ifade etti.Diziyi "Bizden ama her anlamıyla da uluslararası bir proje gibi" diye nitelendiren Şahin, Ottoman Rising'in senaryosunu Karga Seven Pictures'taki ortakları Kelly McPherson ve Elizabeth Lake ile birlikte kaleme aldıklarını söyledi.Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.