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Netflix'te adını duyurdu, Bordeaux'ya transfer oldu!

Online dizi/film platformu Netflix'te yayınlanan Sunderland 'Til I Die'da adından söz ettiren Josh Maja, 2 milyon euro karşılığında Sunderland'den Bordeaux'ya transfer oldu!

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Netflix'te adını duyurdu, Bordeaux'ya transfer oldu!
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26 Ocak 2019 15:59
Sunderland'in küme düşme hikayesini anlatan ve Netflix'te Sunderland 'Til I Die isimli belgeselde boy gösteren ve adını ilk olarak orada duyuran Josh Maja, Fransa Lig 1 takımlarından Bordeaux'nun yolunu tuttu.

Önce Premier Lig'den sonra Championship'ten düşen ve League One'da mücadele eden Sunderland'in 20 yaşındaki forveti Maja, 2 milyon euro bonservis ücreti ile Bordeaux'ya gitti.

Genç forvet, bu sezon Sunderland'de 30 maça çıkarken 16 gol atma başarısı göstermişti.

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