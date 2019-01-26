Netflix'te adını duyurdu, Bordeaux'ya transfer oldu!

Sunderland'in küme düşme hikayesini anlatan ve Netflix'te Sunderland 'Til I Die isimli belgeselde boy gösteren ve adını ilk olarak orada duyuran, Fransa Lig 1 takımlarından'nun yolunu tuttu.Önce Premier Lig'den sonra Championship'ten düşen ve League One'da mücadele eden Sunderland'in 20 yaşındaki forveti Maja, 2 milyon euro bonservis ücreti ile Bordeaux'ya gitti.Genç forvet, bu sezon Sunderland'de 30 maça çıkarken 16 gol atma başarısı göstermişti.