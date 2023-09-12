Netflix Zam Eylül 2023: Netflix üyelik ücreti, paketleri ne kadar? | Netflix aylık üyelik ücreti yeni zam sonrası ne kadar, kaç TL oldu?

NETFLİX NEDİR?



Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.



NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?



Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.



Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?



Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Temel Plan için aylık 63,99 TL, Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor.



Netflix'ten zam açıklaması



Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.



- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız."





196'yı aşkın ülkede faaliyet gösteren Netflix dijital film ve dizi izleme platformudur. Platform ücretli abonelik sistemi ile çalışmaktadır. Kullanıcılar seçtikleri paketlere ait kullanım haklarını her ay ödeme yaparak kullanabilmektedir. Türkiye pazarına girdiğinden bu yana televizyon dizilerini ve sinema gösterimlerini geri planda bırakan Netflix rakiplerinin de işini zorlaştırıyor. Netflix 10 Temmuz 2020'de piyasa değeri bakımından en büyük eğlence ve medya şirketi oldu. Kullanıcılar 2023 Netflix paket fiyatları? Netflix üyelik ücreti 2023? 2023 Netflix paket fiyatları? Netflix üyelik ücreti 2023? Netflix Üyelik Ücreti 2023 Kaç TL? sorularının cevaplarını araştırıyor.Dijital platform Türkiye pazarına girdiği ilk yıllarda fiyat bazında ortalama bir segmentteydi hatta öyle ki abone sayısını artırmak ve platformu tanıtmak için ilk 1 ay ücretsiz kullanım hakkı sunuyordu.Türkiye'de birçok yerli yapıma imza atan Netflix Türk oyuncular içinde daha konforlu ve avantajlı bir iş olanağı sunuyor.Türkiye'de artan KDV ve ÖTV oranlarından sonra her şirket gibi Netflix'te abonelik fiyatlarına zam yaptı. Netflix Üyelik Ücreti 2023 Kaç TL?Temel paket: Aylık 99,99 TL (Tek cihazda SD kalitede izleme)Standart paket: Aylık 149,99 TL ( İki cihazda HD kalitede izleme)Özel paket: Aylık 199,99 TL (Dört cihazda Ultra HD kalitede izleme)Bu fiyatlarla birlikte Netflix Türkiye'nin en ucuz aboneliği bile 100 TL'nin üzerine çıkmış oldu. Bu da Netflix Türkiye'yi dünyanın en pahalı Netflix'i yaptı. Örneğin, ABD'de temel paketin fiyatı 8,99 dolar (yaklaşık 75 TL), standart paketin fiyatı 13,99 dolar (yaklaşık 117 TL) ve özel paketin fiyatı 17,99 dolar (yaklaşık 150 TL). Netflix Türkiye abonelik ücretleri ile ilgili daha fazla bilgi için Netflix Türkiye resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.