Netflix üyelik planları, Netflix 1 aylık ücret ne kadar?

Netflix nasıl izlenir ve ücretli midir? Netflix'den hangi diziler yayınlanacak? İştee sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Netflix hakkında tüm merak edilenler...

15 Nisan 2020 17:45
Netflix üyelik planları, Netflix 1 aylık ücret ne kadar?

Netflix kaç para? Netflix hakkında tüm bilgiler burada! Netflix izle! Çok sayıda dizi hayranları Netflix izleme yollarını araştırmaya devam ediyor. Netflix ekranlarında izleyicilerle buluşacak olan diziler hangileridir?. İşte Netflix  hakkında tüm bilgiler...


NETFLİX NEDİR?

Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.

NETFLİX ÜCRETİ NE KADAR?

Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.
Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.
Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.



NETFLİX ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI NASIL İZLENİR

Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.

Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.

NETFLIX İLK TÜRK FİLMİNİ DUYURDU: YARINA TEK BİLET
Yarına Tek Bilet, Ankara'dan İzmir'e doğru çıktıkları yolculuklarında yolları kesişen iki yabancının hikayesini konu ediyor. Yolculuk sırasında tanışan ve birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan iki yabancı, başlarda sürekli atışsa da birbirlerini tanıdıkça aralarında farklı bir çekim oluşur. Hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteyen ikili, birlikte vakit geçirdikçe kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlar.
19 Haziran'da yayımlanacak olan film Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki gencin hikâyesini anlatıyor. 

Yarına Tek Bilet

Yönetmen Ozan Açıktan

Oyuncular 
Dilan Çiçek Deniz
Metin Akdülger
Yapım şirketi OG Medya
Dağıtıcı Netflix
Türü Romantik Komedi
Çıkış tarihi 19 Haziran 2020
Ülke Turkiye
Dil Türkçe- İngilizce

NETFLIX TÜRKİYE'NİN DUYURDUĞU PROJELER

Şimdiki Aklım Olsaydı

Ay Yapım tarafından üretilen, yaratıcılığını Ece Yörenç'in yaptığı, yönetmenliğini Umut Aral ile birlikte Çağan Irmak'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk yer alıyor.

Fatma

Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.

Sıcak Kafa

Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş'tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Exatlon Challange

Acun Medya'nın format sahibi olduğu Orkun Işıtmak'ın sunduğu ve Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı, Türkiye'de 3 Temmuz'da yayına girecek olan fenomen yarışma Exatlon Challenge, hem en başarılı hem de en cesaretli influencer'ını arıyor.

Atiye 3. Sezon

Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye'nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.






Diğer Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Gündem

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
23 Nisan Tatili Kaç Gün? 23 Nisan'da EBA TV tatil olacak mı? Gündem

23 Nisan Tatili Kaç Gün? 23 Nisan'da EBA TV tatil olacak mı?
23 Nisan Şiirleri Kısa (1 kıta 23 Nisan şiiri) Gündem

23 Nisan Şiirleri Kısa (1 kıta 23 Nisan şiiri)
Musa Çağıran: 'Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi' Trabzonspor

Musa Çağıran: "Uğurcan, Türkiye'nin bir numaralı kalecisi"
En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020) Gündem

En güzel 23 Nisan şiiri (23 Nisan mesajları 2020)
Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı Gündem

Ramazan'da pide çıkacak mı? Ramazan Pidesi yasaklanacak mı
PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır Gündem

PTT'den 1000 TL yardım parası başvurusu nasıl yapılır
1000 TL destek için başvuru (Sosyal destek ödemesi başvuru formu) Gündem

1000 TL destek için başvuru (Sosyal destek ödemesi başvuru formu)
1000 TL yardım başvuru formu doldur Gündem

1000 TL yardım başvuru formu doldur
Daha fazla göster
1

James'in karantinada seyahat paylaşımı
2

Sokağa çıkma yasağı 4 gün mü olacak?
3

Koronavirüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisi
4

Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e mesaj var
5

Koronavirüs salgınında son 24 saat
6

Falcao koronavirüs salgını bitmesi için dua istedi
7

Koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerileri
8

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
9

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 16 bini geçti
10

Avusturyalı boksör Müslüman oldu
yukarı ok