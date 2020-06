Netflix party nasıl yapılır? Netflix party chrome

Chrome eklentisini indirdikten sonra istediğiniz kişiye ya da kişilere birlikte Netflix izlemek için davet linki yolluyorsunuz. Tabii bu esnada hedef kişilerin de bu eklentiyi indirip yüklemiş olması gerek.

Netflix Party eklentisi indirerek arkadaşlarınızla aynı anda film izlerken üzerinde tartışabileceğiniz bir chat bölümünü gerçekleştirebilirsiniz. Netflix Party arkadaşlarınızla izleyerek Chrome klentisi üzerinden size bunu yapmanızı sağlar. Uzantı, sizin ve arkadaşlarınızın eş zamanlı olarak masaüstünüzde şov ve film akışı yapmasını sağlıyor. Davet edilen gruptaki herkesin filmleri duraklatmasına, oynatmasına, ileri veya geri sarmasına izin veriyor. Böylece film akışını birlikte takip edebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlarınızla filmde neler olduğunu tartışabileceğiniz bir yan sohbet çubuğu da var bununla birlikte tıpkı kanepede birlikte oturuyormuşsunuz hissini yaşayabilirsiniz.- Google Chrome tarayıcınızda www.netflixparty.com adresini ziyaret edin.- Netflix Partisi'ni ücretsiz edinin.Uzantıyı indirmek için Google Chrome web mağazası sayfasına yönlendirileceksiniz. Chrome'a Ekle'yi tıklayın.- Bir açılır kutu açılacak. Uzantı Ekle'yi seçin. Şimdi tarayıcı araç çubuğunuzda gri bir NP simgesi göreceksiniz.Netflix Party aracılığıyla arkadaşlarla birlikte film izlemek için aşağıdaki adımları uygulayın:- Uzantıyı indirin ve yükleyin.- Netflix'i açın ve bir video oynatmaya başlayın.Adres çubuğundaki Netflix Party uzantısı ikonunun rengi griden kırmızıya dönecektir. Buna tıklayın.- "Create a Netflix Party" başlıklı küçük bir pencere açılacak. Eğer "Only I have control" yazan kutucuğu işaretlerseniz, yayını duraklatma veya devam ettirme gibi işlemleri sadece siz yapacaksınız. Seçmezseniz, isteyen herkes filmi durdurabilecek. "Start the party" düğmesine tıklayın.- Bu sefer içinde bağlantı bulunan başka bir pencere açılacak. Burada yer alan "Copy URL" yazısına tıklayın ve bağlantıyı arkadaşlarınızla paylaşın. Eğer ihtiyaç duyarsanız, Netflix Party uzantısı ikonuna tıklayarak aynı bağlantıyı yeniden bulabilirsiniz.- Netflix Party size otomatik olarak bir ikon verecek. Bu ikona tıklayarak onu değiştirebilirsiniz. Ayrıca rumuzunuzu da değiştirme imkanınız var.Mevcut bir Netflix Party'ye katılmak için aşağıdaki adımları uygulayın:- Size gelen bağlantıya tıklayın.- Netflix Party ikonuna tıklayın.