Netflix oyun işini büyütüyor: İşte dev satın alım!

Yayın platformu Netflix, geçtiğimiz yaz döneminde video oyun alanına gireceğini duyurmuş ve bu kapsamda Netflix Games hizmetini başlatmıştı. Şirket, oyun portföyünü geliştirmek için Stranger Things: Puzzle Tales geliştiricisi olan Next Games'i satın aldı.



Yayın devi, Finlandiya merkezli Next Games'i yaklaşık 72 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla bünyesine katacağını duyurdu. 2013 yılında kurulan Next Games, mobil oyun alanında çalışıyor ve en çok Netflix'in Stranger Things dizisine dayalı bir oyun olan "Stranger Things: Puzzle Tales" ile biliniyor.



Netflix, Next Games'i rekor fiyata bünyesine kattı

Next Games, Netflix oyun grubu içindeki başka bir mobil oyun stüdyosu olan Oxenfree isimli yapımın geliştiricisi Night School Studio'ya katılacak. Hatırlayacağını üzere Netflix, Night School'u Eylül ayında satın almıştı.



Games for Netflix'in Başkan Yardımcısı Michael Verdu satın alımla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Next Games'in deneyimli bir yönetim ekibi, eğlence serilerine dayalı mobil oyunlarda güçlü bir kariyeri ve operasyonel yetenekleri var. Next Games'in çekirdek stüdyo olarak Netflix'e katılmasından ve oyun stüdyosu yeteneklerimizi genişletmesinden heyecan duyuyoruz. Oyunlara daha yeni başlamış olsak da, Next Games ile birlikte dünyanın dört bir yanındaki üyelerimizi memnun edecek birinci sınıf bir oyun portföyü oluşturabileceğimizden eminim."



Netflix, mevcut abonelik fırsatlarına eklenecek mobil oyunlara odaklanarak, video oyunlarına yönelimini geçen yaz açıkladı. İlk oyun listesi, iki Stranger Things temalı yapım da dahil olmak üzere Kasım ayında piyasaya sürüldü.



Netflix'in oyunlara yaptığı yatırım, yalnızca abonelerini memnun etmekle kalmayıp aynı zamanda platformda daha fazla zaman geçirmelerine fırsat tanıyor. Bu plan ayrıca insanların özellikle uzun metrajlı filmleri ve TV dizilerini izlemeye daha az eğilimli olduğu mobil cihazlarda hizmet verme çabasının bir parçası.



Daha küçük oyun stüdyolarının satın alınması, PlayStation'ın sahibi Sony ve Xbox'ın sahibi Microsoft tarafından benimsenen bir strateji. Çinli internet devi Tencent de küçük mobil oyun stüdyolarına yatırım yapma ve satın alma konusunda üretken bir şirket. Fakat bu strateji artık Netflix tarafından kullanılacak gibi görünüyor.



(Kaynak: shiftdelete.com)