Netflix nasıl alınır, abonelik ücreti ne kadar

Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.Netflix'te film izlemek için öncelikle platforma üye olmanız gerekiyor. İlk kez üye olacaklara Netflix tarafından bir süre ücretsiz deneme imkanı veriliyor. Daha sonra istendiği taktirde Netflix üzerinden paketler satın alarak film ve dizi izlemeye devam edebilirsiniz. Ultra HD görüntü kalitesinde film ve dizi izlemek isteyenlerin vereceği ücret, aylık 39.99 lira olarak belirlendi.Kredi kartı bilgilerinizi kaydederek, otomatik paket uzatımı yapılabiliyor.Evet. Netflix'e, haftalık olarak ödeyeceğiniz ücret karşılığında üye olarak Aşk 101 dizisini izleyebilirsiniz. Ancak ödeyeceğiniz ücret yalnızca bu dizi için değil! Platformda yer alan yüzlerce program ve diziyi de kapsıyor... Aşk 101 dizisini nasıl izleyebilirim? Netflix üyelerine istedikleri dizi veya programları diledikleri anda izleme fırsatı sunuyor. Netflix izleme yazılımını Netflix uygulamasına sahip herhangi bir cihazdan (Akıllı TV, oyun konsolları, akıllı telefon, tablet...) kullanabilirsiniz. Netflix'in kendi internet sitesi de dizi, program veya belgesel izlemek için kullanıma hazır...