Netflix Mayıs ayı programı 2020

Nisan ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte gözler, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'e yöneldi. Çünkü Netflix, mayıs ayında kullanıcıların evlerinde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yeni içeriklerini açıklamış durumda.

01 Mayıs 2020 17:45
Netflix Mayıs ayı programı 2020
Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından Netflix, sürekli olarak kendisini güncelleyen bir platform. Hal böyle olunca da her ay sonu geldiğinde Netflix aboneleri, önümüzdeki ay platforma eklenecek yeni içerikleri merak ediyorlar. Şimdi sizlerle, Netflix'in mayıs ayında yayınlayacağı içerikleri paylaşacağız.
Tüm dünyanın gündemine oturan koronavirüs salgını, insanları evlerine itiyor. Hal böyle olunca da tüketiciler, internet ve televizyon başında daha vakit geçirmeye başladılar. Bu küresel salgın sona erene kadar kullanıcıların en çok tercih edecekleri platformlardan bir tanesinin de Netflix olacağı aşikar.

White Lines (15 Mayıs)

white lines


Dram-suç türündeki bir dizi olan White Lines, Manchester'lı bir DJ'in İbiza'da gizemli bir şekilde kaybolmasından tam yirmi yıl çıkan cesedi ile başlayan olayları konu ediniyor. DJ'in kız kardeşi olayın perde arkasını öğrenmek için sırlarla dolu adaya gidiyor ve hayatını baştan aşağı değiştirecek gerçeklerle yüzleşiyor. 

Snowpiercer (Kesin tarih henüz açıklanmadı)

Snowpiercer


92. Akademi Ödülleri'nde En İyi Film Oscar'ını kazanan Güney Kore yapımı Parasite'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun ilk İngilizce filmi Snowpiercer, Netflix'in marifetli ellerinde diziye uyarlandı. Aynı adlı dizi, başrolünde eski Captain America Chris Evans'ı izlediğimiz film gibi, dünyada yaşanan bir felaket nedeniyle hayatta kalan insanların gezegenin çevresini dolaşan devasa bir trende yaşamak zorunda kaldığı distopik bir geleceği yansıtıyor.

The Eddy (8 Mayıs)

The Eddy


Mayıs ayında Netflix kütüphanesindeki yerini alacak yeni orijinal dizilerden biri olan The Eddy, günümüz Paris'inin renkli ve çok kültürlü mahallelerinde geçiyor. Dram türündeki seri, zor durumda olan bir barın sahibini, barın orkestrasını ve şehirde karşılaşacakları tehlikeleri merkezine alıyor.

Hollywood (1 Mayıs)

hollywood


Hollywood, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kendilerine sinema sektöründe yer bulmaya çalışan bir grup aktör ve film yapımcısının hikayesini takip ediyor. Hollywood'daki ırk, cinsiyet ve cinsellik üzerine önyargılara ve kurulan haksız sistemlere eşsiz bir bakış sunan dizi, Hollywood'un Altın Çağı'nın yaldızlı perdesi altında neler yaşandığını gözler önüne seriyor. 

Space Force (29 Mayıs)

Space Force


The Office ile dünya televizyon tarihinin en kült yapımlarından birine imza atmış olan Steve Carrel, bu kez Netflix orijinali Space Force ile ortalığı birbirine katmaya hazırlanıyor. Dizi, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin yeni kurduğu Uzay Bölüğü'ne atanan bilim insanlarının, Beyaz Saray'den gelen beklenmedik bir emir ile Ay'a gidip orada hakimiyet kurmak üzere harekete geçmesini konu alıyor. 

Mayıs ayında Netflix'te izleyebileceğiniz orijinal filmler

All Day and a Night (1 Mayıs)

All Day and a Night


When They See Us, 13th gibi yapımları ile Amerika'daki siyahilerin yaşadığı sistemsel ayrımcılığı ekranlara taşıyan Netflix, aynı tonlarda bir başka yapımla daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Jeffrey Wright ve Ashton Sanders'ın başrolünü paylaştığı All Day and a Night, babası gibi gangster olmak istememesine rağmen, çevresindeki insanlar tarafından suça itilen ve kendisini bir anda hapishanede bulunan bir gencin hikayesini izliyor.

Seni Seviyorum Aptal (15 Mayıs)

seni seviyorum aptal


İspanyol yapımı bu dramada, aynı gün içinde hem kız arkadaşını hem de işini kaybeden 30'lu yaşlarındaki bir adamın yaşadıklarına şahit olacağız. 

Mayıs ayında izleyebileceğiniz bazı Netflix lisanslı içerikleri

80 Günde Devri Alem (21 Mayıs)

80 günde devri alem


Fransız Jules Verne tarafından kaleme alınmış aynı adlı romandan beyaz perdeye uyarlanan 80 Günde Devri Alem, iki saatlik soluksuz bir macera sunuyor. Başrollerinde Jackie Chan, Steve Coogan ve Cécile de France'ın olduğu film, bir iddia üzerine dünyanın dört bir tarafını gezen üç kafadarın hikayesini izliyor.

Ayı Teddy (22 Mayıs)

ayı teddy


Family Guy'ın yaratıcısı Seth Macfarlane tarafından yazılıp yönetilen fantastik komedi türündeki Ayı Teddy, oldukça eğlenceli bir mizah anlayışına sahip. Filmin başrolünde Hollywood'un en sevilen aktörlerinden Mark Wahlberg bulunuyor. Seth MacFarlane ise Ayı Teddy'ye sesiyle hayat veriyor. Eğer kendinize ayıracak iki saatiniz varsa, bu filme muhakkak bir göz atın derim.

The Gentlemen (5 Mayıs)

The Gentleman


Usta senarist ve yönetmen Guy Ritchie'in imzasını taşıyan The Gentlemen, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding ve Colin Farrell gibi dev isimleri bir araya getiriyor. Aksiyon-komedi türündeki film, Londra'da uyuşturucu satıcılığı yapan Amerika asıllı Mickey Pearson'ın emekli olmak istemesinin ardından yaşanan zincirleme olayları takip ediyor.

Spider-Man: Homecoming (7 Mayıs)

Spider-Man: Homecoming


Tom Holland'ın başrolünde olduğu ilk Spider-Man spin-off'u olan Spider-Man: Homecoming, diğer Marvel Sinematik Evreni (MCU) filmleri gibi ilk saniyesinden son saniyesine kadar soluksuz bir macera yaşatıyor. Film, okul hayatına alışmaya ve sıradan bir genç gibi yaşamaya çalışan Peter Parker'ın, tüm dünyayı ve değer verdiği herkesi tehdit eden Vulture'a karşı verdiği mücadeleyi izliyor.

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