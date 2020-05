Netflix İstanbulun fethi izle, Fatih Sultan Mehmet fetih belgeseli

NETFLIX'E NASIL ABONE OLUNUR, ÜCRETLERİ NEDİR, TIKLA ÖĞREN

İstanbul'un fethinin yıl dönümünde Netflix'teki İstanbul'un fethini anlatan Rise of Empires: Ottoman belgeseli nasıl izlenir merak ediliyor. İşte Netflix'in Rise of Empires: Ottoman belgeseli ile ilgili merak edilenler...Netflix, merakla beklenen yeni belgesel dizisi Rise of Empires: Ottoman'ın resmi fragmanını ve afişini paylaştı. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez'in paylaştığı belgesel dizi 24 Ocak 2020'de tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.Prof.Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan belgesel dizinin Türkçe anlatımını Halit Ergenç seslendiriyor. Yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment'in üstlendiği yapımın yönetmen koltuğunda ise Emre Şahin oturuyor. 6 bölümden oluşan Rise of Empires: Ottoman, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet'in yükselişini ve İstanbul'un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nu farklı bir açıdan ele alıyor.Daha önce Atiye ve Hakan: Muhafız dizileriyle ülkemizde yerli içerik üretmeye başlayan Netflix'in son meyvesi Rise of Empires: Ottoman belgeseli oldu. Bu belgesel dizisinin yapımcılığını STXtv ve Karga Seven Pictures üstlendi. Bu projenin diğerlerinden farklılığı sadece Türkler yok, yabancılarla ortaklı ve içerik dili ise İngilizce. Belgesel dizinin senaristliğini ise Kelly McPherson, Emre Şahin ve Liz Lake üstlenmiştir. Yönetmenliğini Emre Şahin yapmıştır. Ayrıca yapımcı kadrosunda Sarah Wetherbee, Emre Şahin, Kelly McPherson yer almaktadır. Senaryo kısmına ise Türkiye'den Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Prof. Dr. Celal Şengör danışman olarak yardımcı olmuştur. Ayrıca bu ikili dizide konuşmacı olarak da yer alıyor. Ek olarak Dr. Marios Philippedes, Dr. Michel Talbot, Lars Brownworth ve Roger Crowley de konuşmacı olarak dizide yer alıyorlar. Anlatıcı kısmında ise orijinal versiyonda Charles Dance, Türkçe dublajda Halit Ergenç var. Dizinin ilk sezonu 6 bölüm sürmektedir ve bölüm süreleri 45 dakikadır. İkinci sezonu olup olmayacağına yönelik bir henüz bir açıklama yok. "Her imparatorluğun başlangıcı, kan, çelik, servet ve fetihle örülüdür. 1453'te Roma İmparatoru XI. Konstantin ile Osmanlı Padişahı II. Mehmet, Konstantinapolis için destansı bir savaşa girerler. O zamana dek efsanevi şehri 23 ordu almaya çalışmıştır. Hepsi başarısız olmuştur. Bu katliamdan bir hükümdar zaferle çıkacak ve sonraki 300 yıl boyunca tarihin akışını değiştirecektir." "Bir imparatorluğun yükselebilmesi için bir diğeri yıkılmalıdır."Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.