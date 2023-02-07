Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 09:03 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 09:03

Netflix iptal etme nasıl yapılır? Netflix üyeliği iptal etme

Netflix iptal etme, abonelik sonlandırma gibi seçenekleri kullanıcı dostu olacak şekilde abonelerine sunuyor. Bu konuda tarafımıza birçok soru gelmişti. Hemen aşağıda Netflix üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz. İlk olarak Netflix ana ekranında sağ üst köşede bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin ve "Hesabınız"a tıklayın. Sonrasında ise açılan sayfada "Üyelik ve Ödemeler" bölümünde yer alan "Üyeliği iptal et"e basın. Son olarak iptal etmek istediğinize dair onayı verirseniz Netflix hesabınız siz aktif edene kadar iptal edilmiş olacak.

Netflix iptal etme nasıl yapılır? Netflix üyeliği iptal etme
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Netflix iptal seçenekleri sayesinde üye olurken ne kadar kolay oluyorsanız, iptal ederken de bir o kadar kolaylık yaşarsınız. Netflix üyelik kapatma, üyelik iptal seçenekleri bir çok farklı şekilde değil tek şekilde yapılabiliyor. Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

NETFLİX ÜYELİK İPTALİ NASIL?



NETFLIX İPTAL SORULARI VE CEVAPLARI

Hesabınızda iptal seçeneği görmüyorsanız, hesabı faturalama şirketinizden iptal etmeniz gerekir. Hesap sayfanızda, ya faturalama şirketinizle iptal işleminde yol gösterecek bir bağlantı ya da iptal etmek için faturalama şirketinizle iletişim kurma talimatlarını göreceksiniz.

Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.

İzleme Etkinliğinizi hesabınız kapandıktan sonra 10 ay süreyle saklıyoruz, yani bu süre içinde geri dönmeye karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Önerileriniz, puanlamalarınız ve hesap ayrıntılarınız da 10 ay boyunca saklanır. Ayrıca eğer bizden DVD alıyorsanız hesabınızı kapatsanız dahi Liste içeriğiniz 10 ay boyunca saklanır.

Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece üyelik ücreti tahsil edilmeyecektir. İptal ettiğiniz tarihte faturalama döneminiz henüz bitmemişse, hesap otomatik olarak kapanana kadar izleme yapmaya devam edebilirsiniz.

Postayla DVD veya Blu-ray disk aldıysanız, diskler için ilave ücret ödememek için bunların hesabınızın kapanmasından itibaren 7 gün içinde Netflix'e iade edilmesi gerekir.


Hesabınız, Netflix Hediye Kartı veya promosyon bakiyeniz tamamen kullanıldıktan sonra iptal edilecektir. İptal isteğinizden sonra, Netflix Hediye Kartınızda veya promosyon bakiyenizde kalan hizmet süreniz kadar izlemeye devam edebilirsiniz. Bakiyeniz bittikten sonra iptaliniz geçerli hâle gelir ve içerikleri artık izleyemezsiniz.

Netflix, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Temel Plan için aylık 63,99 TL, Standart Plan için aylık 97,99 TL, Özel Plan içinse aylık 130,99 TL ödenmesi gerekiyor.

Netflix'ten zam açıklaması

Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.

- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız." 

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