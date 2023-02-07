Netflix iptal etme nasıl yapılır? Netflix üyeliği iptal etme

Netflix iptal seçenekleri sayesinde üye olurken ne kadar kolay oluyorsanız, iptal ederken de bir o kadar kolaylık yaşarsınız. Netflix üyelik kapatma, üyelik iptal seçenekleri bir çok farklı şekilde değil tek şekilde yapılabiliyor. Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Hesabınızda iptal seçeneği görmüyorsanız, hesabı faturalama şirketinizden iptal etmeniz gerekir. Hesap sayfanızda, ya faturalama şirketinizle iptal işleminde yol gösterecek bir bağlantı ya da iptal etmek için faturalama şirketinizle iletişim kurma talimatlarını göreceksiniz.Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.İzleme Etkinliğinizi hesabınız kapandıktan sonra 10 ay süreyle saklıyoruz, yani bu süre içinde geri dönmeye karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.Önerileriniz, puanlamalarınız ve hesap ayrıntılarınız da 10 ay boyunca saklanır. Ayrıca eğer bizden DVD alıyorsanız hesabınızı kapatsanız dahi Liste içeriğiniz 10 ay boyunca saklanır.Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece üyelik ücreti tahsil edilmeyecektir. İptal ettiğiniz tarihte faturalama döneminiz henüz bitmemişse, hesap otomatik olarak kapanana kadar izleme yapmaya devam edebilirsiniz.Postayla DVD veya Blu-ray disk aldıysanız, diskler için ilave ücret ödememek için bunların hesabınızın kapanmasından itibaren 7 gün içinde Netflix'e iade edilmesi gerekir.Hesabınız, Netflix Hediye Kartı veya promosyon bakiyeniz tamamen kullanıldıktan sonra iptal edilecektir. İptal isteğinizden sonra, Netflix Hediye Kartınızda veya promosyon bakiyenizde kalan hizmet süreniz kadar izlemeye devam edebilirsiniz. Bakiyeniz bittikten sonra iptaliniz geçerli hâle gelir ve içerikleri artık izleyemezsiniz.Zam hakkında Netflix'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:"- Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır.- Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız."