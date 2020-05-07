Netflix iptal etme nasıl yapılır? Netflix üyeliği iptal etme

Netflix iptal etme, abonelik sonlandırma gibi seçenekleri kullanıcı dostu olacak şekilde abonelerine sunuyor. Bu konuda tarafımıza birçok soru gelmişti. Hemen aşağıda Netflix üyeliğinizi nasıl iptal edeceğinizi adım adım öğrenebilirsiniz. İlk olarak Netflix ana ekranında sağ üst köşede bulunan kullanıcı isminizin üzerine gelin ve "Hesabınız"a tıklayın. Sonrasında ise açılan sayfada "Üyelik ve Ödemeler" bölümünde yer alan "Üyeliği iptal et"e basın. Son olarak iptal etmek istediğinize dair onayı verirseniz Netflix hesabınız siz aktif edene kadar iptal edilmiş olacak.

07 Mayıs 2020 14:14
Netflix iptal etme nasıl yapılır? Netflix üyeliği iptal etme
Netflix iptal seçenekleri sayesinde üye olurken ne kadar kolay oluyorsanız, iptal ederken de bir o kadar kolaylık yaşarsınız. Netflix üyelik kapatma, üyelik iptal seçenekleri bir çok farklı şekilde değil tek şekilde yapılabiliyor. Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

NETFLİX ÜYELİK İPTALİ NASIL?



NETFLIX İPTAL SORULARI VE CEVAPLARI

Hesabınızda iptal seçeneği görmüyorsanız, hesabı faturalama şirketinizden iptal etmeniz gerekir. Hesap sayfanızda, ya faturalama şirketinizle iptal işleminde yol gösterecek bir bağlantı ya da iptal etmek için faturalama şirketinizle iletişim kurma talimatlarını göreceksiniz.

Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.

İzleme Etkinliğinizi hesabınız kapandıktan sonra 10 ay süreyle saklıyoruz, yani bu süre içinde geri dönmeye karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Önerileriniz, puanlamalarınız ve hesap ayrıntılarınız da 10 ay boyunca saklanır. Ayrıca eğer bizden DVD alıyorsanız hesabınızı kapatsanız dahi Liste içeriğiniz 10 ay boyunca saklanır.

Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece üyelik ücreti tahsil edilmeyecektir. İptal ettiğiniz tarihte faturalama döneminiz henüz bitmemişse, hesap otomatik olarak kapanana kadar izleme yapmaya devam edebilirsiniz.

Postayla DVD veya Blu-ray disk aldıysanız, diskler için ilave ücret ödememek için bunların hesabınızın kapanmasından itibaren 7 gün içinde Netflix'e iade edilmesi gerekir.

Hesabınız, Netflix Hediye Kartı veya promosyon bakiyeniz tamamen kullanıldıktan sonra iptal edilecektir. İptal isteğinizden sonra, Netflix Hediye Kartınızda veya promosyon bakiyenizde kalan hizmet süreniz kadar izlemeye devam edebilirsiniz. Bakiyeniz bittikten sonra iptaliniz geçerli hâle gelir ve içerikleri artık izleyemezsiniz.



Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.
Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.
Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.

Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.

Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?

Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.
Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.
Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.

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