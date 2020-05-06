Netflix geçmiş silme nasıl yapılır? Netflix'te İzleme etkinliğindeki içerikleri gizleme

İzlediğiniz içeriğe ve seriye dair geçmişi silebilirsiniz. Netflix geçmiş silme seçenekleri çok ama çok basit şekilde yapabileceğiniz bir durum. Aynı şekilde aynı hesaptan değil ama profilden 2 kişi giriş yapıyorsa, o kişinin öneri listesini de bu sayede karmaşaya sürüklememek mümkün. Bunun için yapmanız gereken şey ilk olarak kendi profilinize girmek. Burada "İzleme etkinliği" alanına girerek kendi izleme geçmişinize ulaşabilirsiniz. Burada hangi içerikleri, izlediğiniz tarihlerle beraber platform size listeliyor. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG'un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.





İstediğiniz herhangi bir şeyi silmek oldukça basit. Öncelikle Netflix'in internet sitesindeki "Etkinliğim" sayfasına gidin. Ardından arama listesinde görünen tercihlerin yanında bulunan x işaretine tıklayın.





X işaretini tıkladığınız yapımları tüm cihazlardan 24 saat içerisinde kaldırmış olacaksınız. Eğer daha önceden izlediğiniz dizinin bir bölümünü silmeyi seçtiyseniz, Netflix dizinin tüm bölümlerini tek tıklamayla silme seçeneğini size sunacaktır.





Netflix'te izleme geçmişini silmek bu kadar basit. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık istemediğiniz uyarıları görmeyeceksiniz.





İzleme etkinliğinizde gizlediğiniz içerikler, Netflix'te izlediğiniz dizi veya film olarak görünmez. Tekrar izlemediğiniz sürece bu içerikler size öneride bulunmak için kullanılmaz. İzleme etkinliği sayfasında gizlenen içerikler, İzlemeye Devam Et satırından da kaldırılır.İçerikleri izleme etkinliğinizde gizlemek için:Bir web tarayıcısından Hesap sayfanıza gidin.Güncellemek istediğiniz profilin Profil ve Ebeveyn Kontrolleri bölümünü açın.Bu profilin İzleme Etkinliği bölümünü açın.İzleme sayfasında gizlemek istediğiniz bölüm veya içeriğin yanındaki simgesine tıklayın. Bir bölümü gizliyorsanız size tüm diziyi gizleme seçeneği de sunulur. İzleme etkinliğinizin tamamını gizlemek için sayfanın en altındaki Tümünü gizle seçeneğini seçin ve bu seçimi onaylayın. Gizlenen içeriğin tüm cihazlarınızdan kaldırılması 24 saate kadar sürebilir. İzleme sayfasına Netflix Çocuk profili üzerinden ulaşılıyorsa içerikler gizlenemez.Netflix iptal seçenekleri sayesinde üye olurken ne kadar kolay oluyorsanız, iptal ederken de bir o kadar kolaylık yaşarsınız. Netflix üyelik kapatma, üyelik iptal seçenekleri bir çok farklı şekilde değil tek şekilde yapılabiliyor. Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Hesabınızda iptal seçeneği görmüyorsanız, hesabı faturalama şirketinizden iptal etmeniz gerekir. Hesap sayfanızda, ya faturalama şirketinizle iptal işleminde yol gösterecek bir bağlantı ya da iptal etmek için faturalama şirketinizle iletişim kurma talimatlarını göreceksiniz.Erkenden iptal ederseniz, ücretsiz deneme sürecinde olsanız bile, hesabınız mevcut faturalama döneminin sonunda otomatik olarak kapanana kadar Netflix izlemeye devam edebilirsiniz. Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece ücret tahsil edilmeyecektir.İzleme Etkinliğinizi hesabınız kapandıktan sonra 10 ay süreyle saklıyoruz, yani bu süre içinde geri dönmeye karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.Önerileriniz, puanlamalarınız ve hesap ayrıntılarınız da 10 ay boyunca saklanır. Ayrıca eğer bizden DVD alıyorsanız hesabınızı kapatsanız dahi Liste içeriğiniz 10 ay boyunca saklanır.Hesabınızı yeniden başlatmadığınız sürece üyelik ücreti tahsil edilmeyecektir. İptal ettiğiniz tarihte faturalama döneminiz henüz bitmemişse, hesap otomatik olarak kapanana kadar izleme yapmaya devam edebilirsiniz.Postayla DVD veya Blu-ray disk aldıysanız, diskler için ilave ücret ödememek için bunların hesabınızın kapanmasından itibaren 7 gün içinde Netflix'e iade edilmesi gerekir.Hesabınız, Netflix Hediye Kartı veya promosyon bakiyeniz tamamen kullanıldıktan sonra iptal edilecektir. İptal isteğinizden sonra, Netflix Hediye Kartınızda veya promosyon bakiyenizde kalan hizmet süreniz kadar izlemeye devam edebilirsiniz. Bakiyeniz bittikten sonra iptaliniz geçerli hâle gelir ve içerikleri artık izleyemezsiniz.Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.