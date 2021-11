Netflix Games nedir, Netflix Games'te nasıl oyun oynanır?

NETFLIX GAMES TÜM OYUNLARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Netflix üzerinde oyun oynamak artık mümkün ve Netflix games adıyla paralı mı yoksa ücretsiz mi eğlence dünyasına giriş yapılacak merak ediliyor. Vatandaşlar yeni hizmet olan Netflix games özelliklerini araştırıyor. Bu yeni platformda oyunu oynamak için yapmanız gerekenler ise çok basit.Öncelikle ekstra ücret ödemeden Netflix Games giriş yapabilirsiniz. Her Netflix profilinizde oyun oynamanız da mümkün. Netflix Games oyunları ise şimdilik kısıtlı sayıda tanıtılmış durumda.Netflix platformu üzerinden artık oyun oynanabiliyor. Bu yeni özellik sayesinde Netflix Games dünyasına giriş yapabilirsiniz ve bu sayede Netflix Games seçeneklerini inceleyebilirsiniz.Netflix Games konusunda en çok sorulan sorular ise paralı mı? ve Netflix Games android telefonlarda oynanabilecek.Netflix Games akıllı telefonlar ve akıllı tabletler ile oynanır. Yeni oyun dünyası Netflix Games ulaşmak için android işletim sistemine sahip bir cihazınız olması gerekiyor. Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı cihazınız yoksa Netflix Games girişi yapılamıyor.Netflix Games IOS için bekleyenlerin bir süre daha oyunun bu işletim sistemine de gelmesini beklemeleri gerekiyor.Netflix üzerinde oynanabilecek oyunlar sadece android işletim sistemini destekliyor. Netflix Games ücretsiz mi veya kaç para sorularına yönelik bulunan cevaba göre Netflix Games ücretsiz ekstra para ödemeden oynanabilecek.Yapılan açıklamaya göre Netflix Games üzerinde 4 oyun bulunuyor. Bu oyunlar ise şöyle:Stranger Things: 1984 (BonusXP)Stranger Things 3: The Game (BonusXP)Shooting Hoops (Frosty Pop)Card Blast (Amuzo & Rogue Games)Teeter Up (Frosty Pop)Netflix Games şu anda sadece android işletim sisteme sahip tablet ve akıllı telefonlarda oynanabiliyor. IOS işletim sistemine sahip telefonlarda henüz oynanamıyor.Netflix Games hizmetinden yararlanmak için ekstra bir ücret ödemek gerekmiyor. Netflix üyeliğinizin olduğu hesaba giriş yaparak Play Store aracılığıyla oyunları indirip Netflix üyeliği ile giriş yapabilirsiniz.