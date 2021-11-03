Netflix Games android indir Google play! Netflix Games ios indir Apple store!

Netflix Games olarak artık Netflix platformu üzerinde oyun oynayabileceksiniz. Yapılan yeni açıklamaya göre Netflix Games sayesinde oyun oynayarak da bu platfomda eğlenceli vakit geçirebileceksiniz. Peki Netflix Games nasıl oynanır? Netflix Games oyun oyna, Netflix oyunları neler, Netflix'te nasıl oyun oynanır? cevapları haberimizde.

03 Kasım 2021 03:24
Netflix Games android indir Google play! Netflix Games ios indir Apple store!
Netflix üzerinde oyun oynamak artık mümkün ve Netflix games adıyla paralı mı yoksa ücretsiz mi eğlence dünyasına giriş yapılacak merak ediliyor. Vatandaşlar yeni hizmet olan Netflix games özelliklerini araştırıyor. Bu yeni platformda oyunu oynamak için yapmanız gerekenler ise çok basit.
Öncelikle ekstra ücret ödemeden Netflix Games giriş yapabilirsiniz. Her Netflix profilinizde oyun oynamanız da mümkün. Netflix Games oyunları ise şimdilik kısıtlı sayıda tanıtılmış durumda.

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NETFLIX GAMES NEDİR? NETFLIX OYUNLARI

Netflix platformu üzerinden artık oyun oynanabiliyor. Bu yeni özellik sayesinde Netflix Games dünyasına giriş yapabilirsiniz ve bu sayede Netflix Games seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

Netflix Games konusunda en çok sorulan sorular ise paralı mı? ve Netflix Games android telefonlarda oynanabilecek.

NETFLIX GAMES NASIL OYNANIR?

Netflix Games akıllı telefonlar ve akıllı tabletler ile oynanır. Yeni oyun dünyası Netflix Games ulaşmak için android işletim sistemine sahip bir cihazınız olması gerekiyor. Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı cihazınız yoksa Netflix Games girişi yapılamıyor.

Netflix Games IOS için bekleyenlerin bir süre daha oyunun bu işletim sistemine de gelmesini beklemeleri gerekiyor.



NETFLIX GAMES PARALI MI?

Netflix üzerinde oynanabilecek oyunlar sadece android işletim sistemini destekliyor. Netflix Games ücretsiz mi veya kaç para sorularına yönelik bulunan cevaba göre Netflix Games ücretsiz ekstra para ödemeden oynanabilecek.

NETFLIX GAMES HANGİ OYUNLAR VAR

Yapılan açıklamaya göre Netflix Games üzerinde 4 oyun bulunuyor. Bu oyunlar ise şöyle:

Stranger Things: 1984 (BonusXP)
Stranger Things 3: The Game (BonusXP)
Shooting Hoops (Frosty Pop)
Card Blast (Amuzo & Rogue Games)
Teeter Up (Frosty Pop)

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Netflix Games şu anda sadece android işletim sisteme sahip tablet ve akıllı telefonlarda oynanabiliyor. IOS işletim sistemine sahip telefonlarda henüz oynanamıyor.

NETFLIX GAMES BEDAVA MI?

Netflix Games hizmetinden yararlanmak için ekstra bir ücret ödemek gerekmiyor. Netflix üyeliğinizin olduğu hesaba giriş yaparak Play Store aracılığıyla oyunları indirip Netflix üyeliği ile giriş yapabilirsiniz.



NETFLIX GAMES MERAK EDİLEN SORULAR
Seviye 1: Netflix Üyeliğiniz Kapsamında Tüm Oyunlara Erişim 

Oyunlarımızı oynamak için tek ihtiyacınız olan bir Netflix üyeliği. Reklamlar, ekstra ücretler veya uygulama içi satın alımlar yok. (Demogorgon aksini söylerse sakın ona inanmayın).

Seviye 2: Dünyanın Her Yerinde Android Cihazlarda

Mobil oyunlarımızı şu anda Android cihazlarda bulabilirsiniz. Netflix hesabında oturum açıp profile giriş yapıldığında: 

  • Android cep telefonu kullanan üyeler, indirecekleri oyunları seçebilecekleri ayrı bir oyun satırı ve sekmesi görecek. 

  • Android tablet kullanan üyeler ise ayrı bir oyun satırı görecek veya indirip oynayacakları oyunları Kategoriler menüsünden seçebilecek.

Seviye 3: Dünyanın Dört Bir Yanından Oyunculara Açık

Mobil oyunlarımızı hizmet verdiğimiz pek çok dilde sunacağız. Oyunlarınızın varsayılan dili, otomatik olarak Netflix profilinizde belirttiğiniz tercihe uygun olacak. Tercih ettiğiniz dil henüz mevcut değilse oyunların varsayılan dili İngilizce olacak.

Seviye 4: Evet, Hesabınızdaki Tüm Profiller Oyun Oynayabilecek

Üyeler, aynı hesapla birden fazla mobil cihazdan oyun oynayabilecek. Olur da cihaz sınırını aşarsanız sizi bilgilendireceğiz ve böylece gerekirse yeni bir cihazda oynayabilmek için kullanılmayan cihazlardaki oturumunuzu kapatabilecek veya bu cihazları Netflix.com adresi üzerinden uzaktan devre dışı bırakabileceksiniz. 

Seviye 5: Sadece Yetişkinlere Özel

Çocuk güvenliğinin ebeveynler, bakıcılar ve veliler için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bu oyunlar çocuk profillerinde bulunmayacak. Çocukların yetişkin profillerine erişmesine engel olmak için bir PIN kodu belirlediyseniz Netflix'te oturum açarak bir cihazda oyun oynamak için de aynı PIN kodu gerekecek.

Seviye 6: İnternetiniz mi Yok? Hiç Sorun Değil!

Oyunlarımızı çevrimdışı oynayabilirsiniz! Sadece aralarından bazıları için internet bağlantısı gerekebilir. Böylece uzun yolculuklarda ve WiFi bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde canınız pek sıkılmayacak!

Seviye 7: Her Türlü Oyuncuya Hitap Ediyoruz

Tıpkı dizilerimiz, filmlerimiz ve stand-up gösterilerimizde olduğu gibi her seviyeden ve her türlü oyuncuya hitap eden oyunlar tasarlamak istiyoruz. İster acemi ister deneyimli bir oyuncu olun, keyfini çıkarabileceğiniz oyunlar sizi bekliyor! 

Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki aylarda mobil oyun deneyimimizi iyileştirmeye devam etmeyi ve sunduğumuz eğlencelere yenilerini eklemeyi dört gözle bekliyoruz. 

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