Nestor El Maestro: 'Yanlışlıkları bulup düzeltmeliyiz'

Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.



İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, beklentilerin karşılanamadığını, psikolojik olarak takımın olumsuz etkilendiğini belirtti.



Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç olduğuna vurgu yaparak, "Bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için sonuç değerli. Bulunduğumuz süreçte mağlubiyetler mental olarak bizi zora sokuyor. Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz. Rizespor ilk yarı fiziksel olarak bizden daha iyi oyunu domine eden, orta sahada fiziksel olarak bizden üstün bir görüntü verdi. İkinci yarı bu durumu değiştirdik. Kırmızı karta kadar iyiydik. Kırmızı kart bizi zora soktu. Bizim için karttan sonra zorlu bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.





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