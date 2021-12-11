Nestor El Maestro: "Yanlışlıkları bulup düzeltmeliyiz"

Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Bulunduğumuz süreçte mağlubiyetler mental olarak bizi zora sokuyor. Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz" dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nestor El Maestro: 'Yanlışlıkları bulup düzeltmeliyiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2021 22:48
Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İzmir temsilcisinin teknik direktörü Nestor El Maestro, beklentilerin karşılanamadığını, psikolojik olarak takımın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Maestro, futbolda en önemli şeyin sonuç olduğuna vurgu yaparak, "Bizim pozisyonumuzda bulunan takımlar için sonuç değerli. Bulunduğumuz süreçte mağlubiyetler mental olarak bizi zora sokuyor. Yanlışlıkları bulup düzletmeliyiz. Rizespor ilk yarı fiziksel olarak bizden daha iyi oyunu domine eden, orta sahada fiziksel olarak bizden üstün bir görüntü verdi. İkinci yarı bu durumu değiştirdik. Kırmızı karta kadar iyiydik. Kırmızı kart bizi zora soktu. Bizim için karttan sonra zorlu bir maç oldu." değerlendirmesinde bulundu.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.