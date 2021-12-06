Nestor El Maestro: 'Sonunda şans bize de güldü'

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Gol yemeden daha sakin kalarak karşılaşmayı 10 kişi sürdürebilirdik ama yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük karakterli bir savaş gösterdik." dedi.



El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, önemli olanın 3 puan almak olduğunu kaydetti. Bunun dışında gösterdikleri performanstan da memnun olduklarını kaydeden El Maestro, şöyle konuştu:



"Bunun haricinde çok mutlu olduğumuz bir konu var ki performansımız konusunda göstermiş olduğumuz istikrarımız. Güncel performansımızı her maç devam ettiriyoruz ve stada geleceğimiz zaman, sahada neler görebileceğimizi çok net bir şekilde biliyoruz. Harika bir ilk yarı geçirdik. Golleri bulduk, haklı olan güzel gollerle ilk yarıyı kapatabildik. Karşımızda 3-5-2 oynayacak bir rakip, bizim de 3-4-3 sistemimizle başlayacağımız bir karşılaşma vardı. Devre arasında rakip takımın değişiklik yaptığını görmemiz taktiksel açıdan da ne kadar üstün olduğumuzu gösteren bir noktaydı bizim için. Kırmızı kart ve kırmızı kartın ardından yediğimiz gol işleri zora soktu bizim için. Aslına bakarsanız daha iyisini yapabilirdik. Gol yemeden daha sakin kalarak karşılaşmayı 10 kişi sürdürebilirdik ama yine de 10 kişi kalmamıza rağmen iyi bir mücadele ve çok büyük karakterli bir savaş gösterdik. Bunun sonunda galibiyet kazandık, çok mutluyuz."



El Maestro, gol atmanın veya yemenin takım üzerinde çeşitli etkilerinin olduğunu belirterek, son dakikalarda rakibin direkten dönen pozisyonuyla ilgili olarak da "Sonunda şans bize de güldü." ifadelerini kullandı.





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