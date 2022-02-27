Nestor El Maestro: 'Kazanmak için bir şey yapmadık'

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, bugün gerekeni yapamadıklarını söyledi.



Kornerden yedikleri gollerle kaybettiklerini belirten Maestro, şöyle devam etti:



"Ne bir puan için ne de üç puan için. Herhangi bir baskımız, tempomuz gerçekten yoktu. Bu anlamda da maçı kazanabilme adına çok fazla bir şey yapamadık. Baktığınızda Giresunspor da çok gergindi. Kornerden yediğimiz goller bizi geri düşürdüğü gibi onlara da bu galibiyeti vermiş oldu."



Maestro, Göztepe'nin iç saha maçlarında daha istekli ve arzulu oyun ortaya koyduğunu kaydederek, "Gelecek maçlarda bugünkünden daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Gelecek maçı evimizde oynayacağız. Evimizde her zaman Göztepe daha istekli ve arzulu, daha iyi oyun ortaya koyan bir takım oluyor. Bu yüzden gelecek maç evimizde daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.





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