Nestor El Maestro: 'Hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa'

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.



Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Takdir edilecek bir oyun sergilediklerini söyleyen Maestro, "Oyuncularımı kutluyorum. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu kadar cesur oynamaları takdire şayan. Burada böyle oynamak kolay değil. Ceza alanlarında topa 42 kere dokunmamız kolay değil. Yeterli puanımız yok ama neler yaptığımız herkes görüyor." dedi.



"Biz de diğer takımlar gibi kalemizin 20 metre önünde oynasak neler olurdu bilmiyorum. En iyi şekilde çalışacağız. Oyuncularımdan şikayetim yok, iyi çalışıp iyi sonuçlandırmalıyız. Pazar günü önemli bir maçımız var. Rakibimiz Adana Demirspor bizden iki gün önce oynadı. Hayat savunmayı geride kurmak için çok kısa. İyi hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, rakipleri karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını söyledi.



El Maestro maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Göztepe olarak klasik oyunlarını oynadıklarını belirterek, "Burası alışık değil. Oyunu uzun süre üstün götüren taraftık, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.



Hızlı bir şekilde önlerindeki maçlara hazırlanmaları gerektiğini kaydeden El Maestro, "Kritik süreçten geçiyoruz. Bu kritik süreçte en iyi sonuçları alıp daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Takımı nasıl toparlayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan El Maestro, "Çalışma sistemimizde değişen bir şey olmayacak. Maçı analiz edeceğiz. İyi oynadığımızı biliyorum ama tabii ki hatalarımız oldu. Bunları arkadaşlarımızla paylaşacağız. Her maç öncesi ve sonrası bu şekilde devam ettireceğiz. Bunun haricinde olan noktalar benim elimde değil. Puanlara ihtiyacımız var ve bunları kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.





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