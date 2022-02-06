Nestor El Maestro: "Bizim için şanssız bir maçtı"

Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, yakalanan fırsatları değerlendiremediklerini kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nestor El Maestro: 'Bizim için şanssız bir maçtı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2022 23:46
Spor Toto Süper Lig'deki İzmir derbisinde Altay'a 2-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

El Maestro, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu mağlubiyetin diğer maçlardan daha acı bir sonuç olduğunu belirten El Maestro, "Sızlanacak halimiz yok. Biz profesyoneliz ve her maç 3 puan değerinde. İlk yarıda kendi oyunumuzu sahaya yansıttık. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bazen olabiliyor. Yediğimiz gol ve penaltı bizim için şanssızlıktı." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.