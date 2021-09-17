Nestor El Maestro: 'Bir maç seçsem, bunu seçerdim'

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, İzmir derbisinde Altay'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Derbiyi kazanmayı başaramadıklarını söyleyen El Maestro, "Bu lig zorlu bir lig, hiçbir maçı kolay kazanmamız beklenemez. Galibiyet için bir maç seçebilseydik, bu maçı seçerdik. Taraftarımız için üzgünüz, yola devam edeceğiz. Maçlar ardı ardına geliyor, bir dahaki maçta en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



İki takımın da mücadeleyle öne çıkmaya çalıştığını söyleyen teknik adam, "Aslında iyi şeyler yapıyoruz ama bu akşam derbi havasında oldu maç. İki tarafın da heyecana kapıldığı, mücadeleye göstermeye çalıştığı bir maç oldu. Bir dahaki maçlarda oyunu sakinleştirip, böyle heyecanlı maçtan kontrollü bir maça çevirirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum" dedi.



