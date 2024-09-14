Nesta: 'Balotelli ile ilgilenmedik'

Monza Teknik Direktörü Alessandro Nesta, Mario Balotelli iddialarıyla ilgili konuştu.



Nesta, "Bonservisi elinde olan Mario Balotelli ile ilgileniyor musunuz?" sorusuna, "Serbest oyuncu piyasasına girmek çok kolay değil çünkü herkes aynı oyuncuların peşinde. Boşta bir oyuncu transfer edersek güzel olur ama Mario Balotelli gündemimize hiç gelmedi." diye cevap verdi.



Monza, 15 Eylül Pazar günü sahasında Inter ile karşı karşıya gelecek.



Inter maçıyla ilgili de konuşan başarılı teknik adam, "Her zaman kazanmak isterim. Eğer Inter bize onları incitmek için en ufak bir şans verirse bunu kullanırız." ifadelerini kullandı.





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