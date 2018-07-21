Nesrin Cavadzade'nin sevgilisi kim? Burak Deniz kimdir kaç yaşında?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Burak Deniz ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Burak Deniz gönlünü Bizim Hikaye dizisinde birlikte rol aldığı Nesrin Cevadzade'ye kaptırdı. Fenomen dizi 'La Casa De Papel' dizisiyle ön görüşmelerde bulunan Cavadzade'nin özel hayatıyla gündeme gelmek istemediği ve çiftin beraberliklerini en yakın dostlarından bile sakladığı öğrenildi.Burak Deniz, 3 yıldır Fi dizisiyle yıldızını parlatan Büşra Develi ile birlikteliğini sonlandırmıştı.Burak Deniz, 20 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.Üniversite eğitimini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayarak mezun oldu.İlk defa 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer almıştır. Bu dizide Onur karakterini canlandıran Burak Deniz; Özge Çelik ve Furkan Andıç ile birlikte bu dizide rol aldı.2012 yılına gelindiğinde "Sultan" adlı dizide Tarık karakterine hayat verdi. Bu dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak,Nur Sürer, Settar Tanrıöğen ile birlikte rol aldı.2013 - 2014 yılları arasında ise "Kaçak" adlı dizide Burak Topçuoğlu karakterini canlandırdı. Gürkan Uygun, Berk Hakman, Begüm Birgören, Yağmur Tanrısevsin, İnanç Konukçu, Hasan Küçükçetin ile beraber rol aldı.2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz ile birlikte rol aldılar.2015 yılında Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle büyük bir beğeni topladı.Burak Deniz 2017 yılında Fox TV ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Hazal Kaya ile birlikte baş rolü paylaşıyorlar.2016 - Aşk Laftan Anlamaz (TV Dizisi)2015 - Tatlı Küçük Yalancılar (Toprak) (TV Dizisi)2015 - Medcezir (Aras) (TV Dizisi)2013 - 2014 - Kaçak (Burak Topçuoğlu) (TV Dizisi)2012 - Sultan (Tarık) (TV Dizisi)2011 - Kolej Günlüğü (Onur) (TV Dizisi)Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğmuştur. Annesiyle birlikte 11 yaşında İstanbul'a geldi. Hiç Türkçe bilmediği için Bakü'de bitirdiği ilkokul dördüncü sınıfı Cent Koleji'nde tekrar etmek zorunda kaldı. Türkçe'yi çok kısa bir sürede anadili kadar iyi konuşur oldu. Ortaokulu Şişli'deki Özel Bilgi Lisesi'nde bitirdi. Orada okurken okulun Tiyatro Kolu'na katıldı. Tiyatro Kolu'nun o sene sahneleyeceği "Türkmen Düğünü" adlı oyunda rol almaya hak kazandı. Oyun Şişli'deki Tiyatro Kare'de sahnelendi.Liseye Şişli Terakki Lisesi'nde devam etti. Burada da Tiyatro Kolu'na yazıldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünde okuyarak mezun oldu. 5 senede bitirdiği fakültede okurken beş kısa film çekti, filmleri aralarında BerlinFilm Festivali'nin de bulunduğu çeşitli yurtiçi ve yurtdışı festivallerde gösterildi, ödüller aldı.Şahika Tekand Studio Oyuncularında 2 yıl oyunculuk eğitimi aldı. Nesrin Cavadzade Türkçe'nin dışında, Rusça, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.Üniversiteden sonra "Yersiz Yurtsuz" adlı TV dizisinde başrol oynadı. Dizinin yönetmeni Cemal Şan dizinin hemen ardından Nesrin'e "Dilber'in Sekiz Günü" adlı filminde oynamasını teklif etti. Nesrin, bu filmdeki performansıyla Erzurum,Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü. Hemen ardından yine bir Cemal Şan filmi olan "Acı" ile de yeniden Erzurum Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Bu filmin ardından, ara verdiği televizyon kariyerine, ATV ekranlarında yayınlanan "Samanyolu" adlı dizi ile devam etti.2011 yılı itibariyle yine ATV ekranlarında yayınlanan "Al Yazmalım" dizinde oynamaya başladı. Aynı yıl içinde Hasan Tolga Pulat'ın yönettiği "Güzel Günler Göreceğiz" ve Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "Yangın Var" filmlerinde başrol oynadı. "Güzel Günler Göreceğiz" filmiyle Antalya Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Ankara Film Festivali'nde ve Magazin Gazetecileri Derneği Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı. "Yangın Var" filmiyle yine Ankara Film Festivali'nde ve Sadri Alışık Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.2011 yılında Cengiz Aytmatov'un ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım"dan senarist Mahinur Ergun tarafından uyarlanan "Al Yazmalım" adlı dizide Seçkin Özdemir, Özge Özpirinçci, Barış Falay, Saygın Soysal, Ahmet Saraçoğlu,Gözde Kansu, Zeynep Arolat, Macit Koper ile birlikte oynadı.Nesrin, çay içmeye, ev yapımı reçellere, hamur işlerine, bazen spor yapmaya, bazen yan gelip yatmaya, müzik dinlemeye, dans etmeye, dergi karıştırmaya, en yakın arkadaşıyla Zencefil'e gitmeye, güzel kokan sabunlara, tütsülere, sevgilisiyle film izlemeye, hayvanlara ama özellikle kedileri Apiku, Çiko, Miço ve Haiku'ya, sıcak yaz günlerine, denize, annesiyle yaptığı uzun yürüyüşlere, bir gün çekeceği uzun metraj filmin senaryosu üzerinde çalışmaya, Flamenco'ya ve isyankar ruhlara meraklıdır.2012 yılında "Ağır Roman"ın televizyon uyarlaması olan "Ağır Roman Yeni Dünya" dizisindeki Kara Leyla rolüyle yer aldı. Dizi uzun soluklu olmasa da oyuncu, canlandırdığı karakterle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Daha çok sinema oyunculuğuyla anılmak istediğini vurgulayan ve kariyeri sinemadaki başarılarıyla öne çıkan oyuncu 2014 yılında da bu başarısını sürdürdü. Kutluğ Ataman'ın son filmi Kuzu , Erol Mintaş'ın ilk uzun metrajı Annemin Şarkısı ve Çanakkale Harbini anlatan Son Mektup'ta yer alan oyuncu Kuzu ile 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.2014 yılında "Küçük Ağa" adlı dizide Sarp Levendoğlu, Birce Akalay, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Ruhsar Öcal, Remzi Evren, Kayhan Yıldızoğlu ile beraber rol aldı. 18 Mart 2015 tarihinde vizyona giren ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Tansel Öngel ile başrolde oynadı. Filmde diğer rollerde Bülent Şakrak, Ozan Gözel, Hüseyin Avni Danyal, Barbara Sotalsek gibi oyuncular oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayınlanan televizyon dizisi Kış Güneşi'nde Efruz karakterini canlandırırken başrolleri Şükrü Özyıldız ve Aslı Enver paylaştı.2014 – 51. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi kadın oyuncu ödülünü"nü "Kuzu" filmindeki rolü ile aldı.2011 – 48.Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Güzel Günler Göreceğiz)2012 – 17.Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu (Komedi) (Yangın Var)2012 – 23.Ankara Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Yangın Var)2009 – 20.Ankara Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)2008 – 3.Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu (Dilber'in Sekiz Günü)2016 – Kış Güneşi (Efruz) (TV Dizisi)2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Ayşe Kız) (TV Dizisi)2015 – Son Mektup (Sinema Filmi)2014 – Kuzu (Medine ) (Sinema Filmi)2014 – Annemin Şarkısı (Zeynep)(Sinema Filmi)2014 – Küçük Ağa2013 – Görüş Günü Kadınları2012 – Ağır Roman Yeni Dünya2012 – Derin Nefes Al (Kısa Film)2011 – Yangın Var2011 – Güzel Günler Göreceğiz2011 – Al Yazmalım2010 – Samanyolu2010 – Acı2009 – Gitmek: Benim Marlon ve Brandom2008 – Dilber'in Sekiz Günü2007 – Pazar – Bir Ticaret Masalı2007 – Yersiz YurtsuzCavadzade cephesinden ilk resmi açıklama geldi. Oyuncunun menajeri Selin Kök, şu ifadeleri kullandı:"Çıkan bazı haberler doğru, görüşmeler sürüyor. İlk görüşmeden olumlu sonuç çıktı. Bir görüşme daha yapılacak. Nesrin Hanım 4-5 dil bilen bir oyuncu, bu onu daha da farklı kılıyor. Canlandıralacak karakterle ilgili şimdilik bir bilgi vermem doğru olmaz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene İspanyol yapımı "El Desentierro" adlı sinema filminde kamera karşısına geçti ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Tercih edilmesinde önemli farktörlerden biri de bu olsa gerek..."