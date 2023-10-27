29 Ekim

Nesrin Baş: "Türk kadınının gücünü gösterdiğim için mutluyum"

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcu Nesrin Baş, "Hedefim her zaman bayrağımızı zirvede dalgalandırmak. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Nesrin Baş: 'Türk kadınının gücünü gösterdiğim için mutluyum'
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27 Ekim 2023 15:39
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda, 68 kiloda mücadele ederek şampiyon olan milli sporcu Nesrin Baş, "Hedefim her zaman bayrağımızı zirvede dalgalandırmak. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Aynı zamanda Beşiktaş Kulübü'nün de sporcusu olan milli güreşçi Nesrin Baş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Türk kadınının gücünü gösterdiği için sevinçli olduğunu belirten 21 yaşındaki sporcu, "Hedefim her zaman bayrağımızı zirvede dalgalandırmak. Başta ailem olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu'na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türküm diyene" diye konuştu.

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