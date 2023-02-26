Neslihan Yiğit'ten Uganga'da gümüş madalya

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda'daki Uluslararası Challenge Turnuvası'nda gümüş madalya aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Yiğit'ten Uganga'da gümüş madalya
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26 Şubat 2023 15:01
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın, Uganda Uluslararası Challenge Turnuvası'nda tek kadınlarda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen turnuvada Neslihan, finalde Malezyalı Karupathevan Letshanaa ile karşılaştı.

Milli badmintoncu, rakibine 11-21 ve 8-21'lik setlerle 2-0 yenildi.

Bu sonuçla, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda, tek kadınlarda Letshanaa altın madalya kazanırken, Neslihan Yiğit Arın gümüş madalyada kaldı.

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