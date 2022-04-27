Neslihan Yiğit, badmintonda çeyrek finale yükseldi

İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden milli sporcu Neslihan Yiğit, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, son 16 turunda İrlandalı Rachael Darragh ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale adını yazdırdı.
Neslihan, çeyrek final müsabakasında Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaşacak.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, son 16 turunda İrlandalı Rachael Darragh ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale adını yazdırdı.
Neslihan, çeyrek final müsabakasında Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaşacak.