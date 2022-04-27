Neslihan Yiğit, badmintonda çeyrek finale yükseldi

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Yiğit, badmintonda çeyrek finale yükseldi
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27 Nisan 2022 17:03
İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden milli sporcu Neslihan Yiğit, çeyrek finale yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, son 16 turunda İrlandalı Rachael Darragh ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-16 ve 21-12'lik setlerle 2-0 kazanan milli badmintoncu, çeyrek finale adını yazdırdı.

Neslihan, çeyrek final müsabakasında Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaşacak.

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